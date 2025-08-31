Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Fernando Rospigliosi: “La fiscal de la Nación es gatillo fácil, dispara denuncias a cualquiera”
Resumen de la noticia por IA
Fernando Rospigliosi: “La fiscal de la Nación es gatillo fácil, dispara denuncias a cualquiera”

Fernando Rospigliosi: “La fiscal de la Nación es gatillo fácil, dispara denuncias a cualquiera”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que “es complicado aprobar” una reforma del sistema de justicia “en un Congreso como este”, debido a que se requiere un amplio debate y respaldo (87 votos en dos legislaturas). También defendió la ley de amnistía y explicó su radical cambio de postura sobre este tema.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC