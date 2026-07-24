Fernando Rospigliosi es condecorado por su gestión al frente del Congreso durante el período 2025-2026. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi es condecorado por su gestión al frente del Congreso durante el período 2025-2026. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El expresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió la Medalla de Honor del Parlamento Nacional en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio Legislativo, en reconocimiento a los servicios prestados a la Nación durante su gestión al frente del Legislativo en el Período Anual de Sesiones 2025-2026.

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