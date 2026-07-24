El expresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió la Medalla de Honor del Parlamento Nacional en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio Legislativo, en reconocimiento a los servicios prestados a la Nación durante su gestión al frente del Legislativo en el Período Anual de Sesiones 2025-2026.

Como parte del acto, también se llevó a cabo la develación de su retrato oficial, que quedó incorporado a la Galería de Expresidentes del Congreso de la República, espacio que reúne a quienes ejercieron la Presidencia del Parlamento.

ongreso distingue a Fernando Rospigliosi con la Medalla de Honor y devela su retrato oficial. (Foto: Congreso)

La ceremonia contó con la participación de la expresidenta del Congreso Maricarmen Alva Prieto, quien tuvo a su cargo la imposición de la condecoración. Asimismo, asistieron los congresistas Ilich López Ureña y Héctor Ventura Ángel, además de la esposa, hijos, familiares e invitados especiales del homenajeado.

Durante su intervención, Maricarmen Alva señaló que la distinción constituye un reconocimiento a la labor desempeñada por Fernando Rospigliosi durante su gestión al frente del Congreso.

Asimismo, destacó la incorporación de su retrato a la Galería de Expresidentes del Parlamento como parte de la preservación de la memoria institucional y de la continuidad histórica de la institución.

El Congreso de la República condecoró al expresidente del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su gestión al frente de la Mesa Directiva durante el Período Anual de Sesiones 2025–2026.



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Al recibir la condecoración, Fernando Rospigliosi expresó su agradecimiento al Congreso de la República por el reconocimiento otorgado.

También agradeció a su esposa e hijos por el respaldo brindado durante su trayectoria, así como a los integrantes de la Mesa Directiva 2025-2026, congresistas, asesores, funcionarios y trabajadores del Congreso.

Rospigliosi sostuvo que el trabajo conjunto permitió impulsar iniciativas legislativas, fortalecer el funcionamiento institucional y ejecutar obras de modernización y restauración del Palacio Legislativo.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y expresó su confianza en el papel que continuará desempeñando el Congreso de la República en la defensa del Estado de derecho y el desarrollo del país.