El primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), saludó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de darle la razón en segunda instancia y rechazar cualquier responsabilidad de su parte en el incidente que llevó a que una cámara del Parlamento sea usada en el evento partidario de Fuerza Popular en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura a la presidencia para el 2026.

“Era absurda y carecía de todo fundamento. Estoy contento que ya se haya resuelto este problema y espero que no haya otro tipo de cosa como lo que hizo este jurado de Pacasmayo que realmente interfieren con el buen desarrollo de las elecciones”, evaluó.

En otro momento, el titular del Parlamento dijo que la próxima semana, aproximadamente el 18 de diciembre, la Comisión Permanente estaría votando la segunda votación de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026.

“Más o menos el 18″, respondió brevemente este miércoles cuando Canal N le preguntó en el Palacio Legislativo sobre la fecha en la cual la Comisión Permanente evaluaría el texto aprobado previamente en el pleno, en alusión al jueves 18 de diciembre.

El pasado 4 de diciembre, el Legislativo aprobó en primera votación prolongar hasta diciembre del 2026 la vigencia del Reinfo, dando marcha atrás en su intento inicial de extenderlo hasta fines del como originalmente aprobó la Comisión de Energía y Minas.

Además, rechazó dos iniciativas incluidas en la fórmula con las que se pretendía impedir al Estado la posibilidad de efectuar exclusiones del registro en ese interín y, además, permitir la reincorporación de a aquellos que ya fueron eliminados del registro.