El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) afirmó que cuando el Parlamento sea notificado sobre la sentencia del Poder Judicial (PJ) contra Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), la Mesa Directiva tomará una decisión sobre su curul.

En conferencia de prensa, indicó que se deben seguir los trámites respectivos y que hasta el momento aún no han recibido ninguna notificación sobre la condena de 15 años de prisión dictada contra Bermejo Rojas por el delito de pertenencia a una organización terrorista (Sendero Luminoso).

“Todavía no se ha recibido ninguna notificación del Poder Judicial. Como ustedes saben, hay que seguir los trámites del caso. Cuando recibamos la notificación, en efecto la Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión al respecto”, expresó.

Sobre el caso del congresista Guillermo Bermejo, se espera la notificación del Poder Judicial para que la Mesa Directiva del Congreso tome una decisión.



Sobre el caso del congresista Guillermo Bermejo, se espera la notificación del Poder Judicial para que la Mesa Directiva del Congreso tome una decisión.

Fueron las declaraciones del primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, @Frospigliosi.

Consultado sobre la posibilidad de que la curul de Guillermo Bermejo permanezca vacía o sea ocupada por Zaira Arias Berrocal, exmilitante de Perú Libre, Rospigliosi evitó adelantar opinión.

“Hay opiniones encontradas al respecto. El espíritu de la ley y del Reglamento del Congreso es que el partido que llevó a un congresista con esas características sea castigado y que no se ocupe la curul, es lo que se llama ‘la silla vacía’”, subrayó.

“Hay una discusión, no voy a adelantar opinión todavía. Vamos a esperar a recibir la notificación del Poder Judicial y entonces, en base a los argumentos jurídicos y a lo que dicen el reglamento y las leyes respectivas, tomaremos una decisión”, agregó.

Como se recuerda, Guillermo Bermejo, que llegó al Congreso de la mano de Perú Libre (era número 5 en la lista por Lima) y con Pedro Castillo como candidato presidencial en el 2021, fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de terrorismo.

La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional halló responsable a Bermejo Rojas del delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. La sentencia se cumplirá en el año 2040.