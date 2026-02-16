Rospigliosi sobre compra de vehículos en el Congreso: “Hace 16 años que no se renueva la flota”

Durante su presentación en el programa ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió la compra de autos y camionetas por parte de ese poder del Estado, tras un reportaje de Cuarto Poder que reveló que se destinarán S/5,9 millones a la adquisición de 18 vehículos nuevos para la Mesa Directiva este año.

Rospigliosi calificó las críticas de “tontería” y sostuvo que el Parlamento “hace 16 años que no renueva su flota” vehicular.

Explicó que las unidades con las que cuenta el Legislativo son “antiguas” y que el gasto que representan en “mantenimiento” resulta “prohibitivo” para la institución.

De acuerdo con el reportaje dominical, la renovación de vehículos —10 sedanes, seis camionetas pick-up 4x4 y dos SUV 4x4— se justifica oficialmente por la necesidad de preparar la flota ante la transición a la bicameralidad y asegurar el correcto funcionamiento de las unidades para sus miembros.

Esta millonaria compra ha generado cuestionamientos debido a que el presupuesto se duplicó en un año, al pasar de S/2,6 millones en 2025 a S/5,9 millones este año.

Rospigliosi rechazó que se trate de una compra de vehículos de lujo y aseguró que “no cuestan tanto”. “¿Una pickup Toyota es un carro de alta gama? ¿Un Mitsubishi sedán es un carro de alta gama?”, se preguntó, al enfatizar que los “precios son de mercado”.

Tras aclarar que no participó directamente en el proceso de compra pública, detalló que el contrato de adquisición incluye “tres años de mantenimiento”.

El presidente del Congreso refirió también que las marcas seleccionadas, como Toyota, tienen una “amplia presencia en el mercado”. “No es un carro de alta gama”, concluyó.