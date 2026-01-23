Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente encargado del Congreso, aseguró que él priorizará el debate del informe de la comisión especializada que investigó empresas chinas y que involucra al empresario Zhihua Yang, quien se reunió extraoficialmente con el presidente José Jerí.

En declaraciones a la prensa este viernes, negó que se haya postergado o tramitado de manera irregular el informe de la comisión investigadora que fue evaluado por el pleno el 16 de mayo del 2024, en reserva por tratarse de un grupo de trabajo con capacidades fiscalizadoras.

“Hubo varias observaciones o críticas a las conclusiones del informe. Entonces el presidente de la comisión, Héctor Valor, dijo que quería ir a cuarto intermedio (...) ¿Cómo se levanta ese cuarto intermedio? Cuando el presidente presenta un informe corregido con las observaciones del pleno. Hasta el día de hoy 23 de enero 2026 el congresista Valer no ha presentado el informe corregido, tampoco ha dicho que no va a hacer alguna modificación", señaló.

Rospigliosi comentó que dos días atrás, el 21 de enero, Valer envió un pedido a su despacho para que vuelva a poner a debate el informe, pero aseguró que el trámite se debe hacer a través de la Junta de Portavoces.

“Yo voy a pedir que se priorice ante la junta, pero no puede pedir el congresista que se ponga a debate algo que él todavía no ha presentado”, advirtió.

Asimismo, reiteró su oposición a que José Jerí sea retirado del cargo de presidente de la República a través de las mociones de censura que se han presentado en los últimos días.

“Pretenden crear caos e inestabilidad en el país, cosa que espero no puedan lograr y que el Congreso mantenga la responsabilidad que tiene que tener un proceso electoral que ya está convocado y vigente (...) Aunque parezca increíble ya están voceando varios nombres para reemplazar al presidente Jerí. La presidencia de la República se ha convertido en una suerte de sorteo a ver quién ponemos esta semana. A mí no me parece eso, es completamente equivocado, no estoy de acuerdo con generar más inestabilidad”, manifestó.