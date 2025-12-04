El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), responsabilizó a las bancadas de izquierda cuando tuvo que dar explicaciones sobre por qué no se lograron los votos en el pleno para inhabilitar a Pedro Castillo y Betssy Chávez por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

En declaraciones a la prensa, señaló que el pleno sí logró inhabilitar a Delia Espinoza por diez años de la función pública, pero que no alcanzaron los votos para actuar de la misma manera en el caso de los golpistas.

“No se alcanzaron los votos necesarios. Hubo un apoyo que tuvieron estas personas de básicamente las izquierdas que están acá en el Congreso que no consideraron el enorme daño que había hecho este individuo y Betssy Chávez a la democracia al intentar un golpe”, comentó.

La propuesta para inhabilitar a Castillo reunió 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones. En el caso de Betssy Chávez, se lograron 54 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones. Finalmente, la propuesta para inhabilitar a Willy Huerta obtuvo 44 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones. Para ser aprobadas, cada una necesitaba al menos 68 votos.

El rechazo a sus inhabilitaciones se produce una semana después de que el Poder Judicial los condenara en primera instancia a 11 años y cinco meses de prisión, además de imponerles dos años de inhabilitación, por el delito de conspiración para la rebelión.

“Hay personas que siguen sin respetar la democracia que hubieran querido que ese golpe de Estado se concretara y se instaurara una dictadura chavista que por suerte no ocurrió”, cuestionó Rospigliosi.

De otro lado, adelanto que el pleno del Poder Legislativo evaluará en la tarde de hoy el pedido de facultades para legislar en temas de seguridad y económicos por el Ejecutivo, y la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Hay que ponerse de acuerdo y ojalá podamos llegar a la tarde con una ley de consenso”, comentó al explicar que el Gobierno ya había remitido su propuesta sobre este tema, precisando que la ampliación solo debía ser hasta el 31 de diciembre del 2026 y no del 2027 como aprobó la Comisión de Energía y Minas.