Fernando Rospigliosi sobre pedido de Norma Yarrow para cerrar oficina asignada a Jerí: “No puedo hacerlo”

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), afirmó que no puede ordenar que deje de funcionar la oficina del Parlamento asignada al mandatario José Jerí, tal como lo solicitó la legisladora Norma Yarrow (Renovación Popular).

En declaraciones a la prensa, señaló que no es potestad del titular de ese poder del Estado cerrar oficinas asignadas a los parlamentarios y que no puede tomar decisiones sobre el despacho de Jerí Oré.

“Yo no puedo decir: ‘salga, usted, váyase, venga’, no. Es el despacho del señor Jerí. Si él decidiera despedir a todos y cerrar su despacho, estaría muy bien, podría hacerlo. Yo no puedo hacerlo”, expresó.

“Hay confusión entre lo que hace el presidente del Congreso y el presidente de la República. El presidente de la República es Ejecutivo, en el Congreso tenemos 130 congresistas, 12 bancadas y un reglamento. Yo no puedo tomar decisiones sobre el despacho ni de Jerí ni de ningún congresista”, agregó.

Rospigliosi Capurro consideró “contradictorio” que las mismas personas que piden cerrar el despacho de Jerí en el Poder Legislativo pretendan sacarlo de la Presidencia de la República porque en ese escenario él volvería al Congreso.

Afirmó que un escenario similar ocurrió cuando Valentín Paniagua asumió la Presidencia de la República en el año 2000, luego de la renuncia por fax de Alberto Fujimori (1990-2000) desde Japón.

“Él (Jerí) no ha dejado de ser congresista, está ocupando la Presidencia. Quieren vacarlo apresuradamente, ahorita, antes de que se inicie la legislatura ordinaria. No entiendo muy bien esto cómo quieren sacarlo de la Presidencia de la República y retornarlo al Congreso, y a la vez quieren cerrar su despacho en el Congreso”, subrayó.

“El congresista Jerí no ha dejado de ser congresista porque el cargo es irrenunciable y desde el señor Paniagua, que ocupó la Presidencia de la República siendo congresista, mantuvo su despacho”, agregó.

El pedido

Como se recuerda, a través de un oficio, Norma Yarrow había pedido a Fernando Rospigliosi dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina asignada al mandatario José Jerí en el Parlamento.

El Comercio reveló el martes 3 de febrero que Jerí también mantiene en funcionamiento su despacho en la Mesa Directiva del Congreso, pese a encontrarse en Palacio de Gobierno. Ahí tiene ocho trabajadores, de los cuales seis son militantes de Somos Perú. Una de ellas es Ana Li Sotelo, candidata a diputada y hermana de la presidenta de ese partido.

Esto se suma a los siete trabajadores de la oficina de Jerí como parlamentario, situación que fue dada a conocer en el programa Beto a saber.

Yarrow mencionó que el mandatario cuenta con la infraestructura, personal y recursos correspondientes al Despacho Presidencial y que la continuidad de su oficina congresal “implica un gasto adicional al erario nacional que no se encuentra debidamente justificado ni resulta acorde con los principios de austeridad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos”.

“En este sentido, y en salvaguarda de los intereses del país, solicito se disponga dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al Presidente mientras ejerza funciones del Ejecutivo”, subrayó.

“Asimismo, se orden el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la continuidad de gastos innecesarios para el Estado”, agregó Yarrow Lumbreras en el documento enviado a Rospigliosi.