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El titular del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, calificó como “totalmente ilegal e inaceptable” que el golpista exmandatario Pedro Castillo pueda recibir un eventual indulto presidencial.
El titular del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, calificó como “totalmente ilegal e inaceptable” que el golpista exmandatario Pedro Castillo pueda recibir un eventual indulto presidencial.
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“Absolutamente inaceptable que ese golpista pueda ser indultado. Espero que no vaya a ocurrir de ninguna manera. Eso ya ha sido rechazado en una instancia y sería totalmente ilegal y, por supuesto, inaceptable”, declaró el también congresista de Fuerza Popular.
Respecto a un probable nuevo pedido de indulto para Pedro Castillo, el presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, señaló que es inaceptable e ilegal. pic.twitter.com/npDp5gkLFB— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 11, 2026
Rospigliosi también advirtió que el presidente José María Balcázar, no debería atender un eventual nuevo pedido de la defensa legal de Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.
Incluso, señaló que una decisión de ese tipo podría generar una reacción del Congreso.
“Bueno, yo no puedo decir qué haría el Congreso. Son 130 congresistas, pero sin duda habría una decisión muy drástica”, puntualizó.
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Defensor del Pueblo evita pronunciarse
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, evitó emitir una posición sobre las versiones relacionadas con un eventual indulto para Pedro Castillo y señaló que se trata de un escenario aún especulativo.
“No puedo pronunciarme sobre algo que es especulativo”, sostuvo.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) May 11, 2026
Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: La Constitución establece que es prerrogativa del jefe de Estado otorgar las gracias presidenciales en diferentes modalidades
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Gutiérrez recordó además que las gracias presidenciales constituyen una prerrogativa establecida en la Constitución y precisó que el Ministerio de Justicia únicamente ha mencionado la evaluación de beneficios penitenciarios dirigidos a internos mayores de 80 años o personas con graves problemas de salud, conforme a la normativa vigente.
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