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Fernando Rospigliosi rechaza eventual indulto a Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi rechaza eventual indulto a Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El titular del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, calificó como “totalmente ilegal e inaceptable” que el golpista exmandatario Pedro Castillo pueda recibir un eventual indulto presidencial.

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