Resumen

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Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, criticó al presidente José María Balcázar por no haber respetado el contrato con EE.UU. para la adquisición de aviones militares | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, criticó al presidente José María Balcázar por no haber respetado el contrato con EE.UU. para la adquisición de aviones militares | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “absolutamente inaceptable” que los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores hayan renunciado a sus cargos por haberse frenado la adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos, pese a que ya había un contrato firmado. En ese sentido, criticó al presidente José María Balcázar por, según dijo, “haber jugado con esta situación tan grave”.