El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “absolutamente inaceptable” que los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores hayan renunciado a sus cargos por haberse frenado la adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos, pese a que ya había un contrato firmado. En ese sentido, criticó al presidente José María Balcázar por, según dijo, “haber jugado con esta situación tan grave”.

En declaraciones a la prensa, Rospigliosi indicó que en el Gobierno se estaría tratando de hacer “cambios totalmente ilegales” y esto podría generar una crisis política con “consecuencias gravísimas”.

“Se sabía que el lunes se había suscrito dos contratos y lo que había que hacer era honrar esos contratos, que implicaban ciertos pagos que debían de hacerse ayer u hoy día en la mañana. La plata está, el Congreso aprobó los créditos para esa compra. Todos los trámites han sido cumplidos, lo único que hay que hacer es pagar lo que se ha firmado el día lunes. Sin embargo, se está cometiendo una ilegalidad si no se cumple con ese pago. Estamos ante un problema político, legal y geopolítico que nos afecta a todos los peruanos porque puede tener consecuencias muy serias”, manifestó el titular del Parlamento.

En esa línea, añadió que el incumplimiento de ese contrato por parte del Gobierno peruano le va a costar mucho al país, “porque los contratos quedarían anulados, nos aplicarían penalidades y perderíamos la opción de comprar”.

Rospigliosi mencionó que el presidente Balcázar sabía de las consecuencias que esto traería, “sin embargo, ha sido sometido a las presiones de grupos comunistas, izquierdistas, que son los que han generado esta crisis”.

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