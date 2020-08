El Congreso, por primera vez en su historia, logró realizar sesiones virtuales obligado por las restricciones a raíz de la pandemia del COVID-19. A lo largo de estos meses, estas reuniones han dejado una serie de episodios que quedarán para la historia de las anécdotas parlamentarias. En este recuento encontrarán los 10 pasajes más llamativos -y algunos bonus track- producto de congresistas que se olvidaron de apagar sus micrófonos o de quienes los prendieron intencionalmente para lanzas pullas.

Cualquier parecido con un salón de clases, es pura coincidencia.

1. “No hay quedado claro lo de Checco Chauca, ha dicho cualquier h...”

Funcionario del Congreso, 7 de mayo

Sesión virtual del pleno del Congreso

El jueves 7 de mayo pasará a la historia parlamentaria como el día de la primera sesión virtual de un pleno del Parlamento. Tras 52 días de cuarentena a raíz del COVID-19, el Congreso 2020-2021 realizó una videoconferencia que duró más de 12 horas, y desde el arranque se registró la primera filtración de audios que se volvieron viral en las redes sociales.

Pasadas las 11:00 a.m. se escuchó la voz de un funcionario del Congreso que pedía a un colega, con palabras subidas de tono, que se le exigiera al legislador Lenin Checco (Frente Amplio, Apurímac) repetir su pedido sobre cambios de integrantes en comisiones, el tema que se encontraba en debate.

El congresista Checco exigió las disculpas públicas por las palabras del funcionarios que, según fuentes de la Mesa Directiva, integraba el equipo de la Dirección General Parlamentaria. El funcionario, días después, fue cambiado de área pero hasta la fecha se mantiene como trabajador del Congreso.

2. “Como te reacomodas... ¡camaleón!”

Enrique Fernández (Frente Amplio), 26 de mayo

Filtraciones en el Congreso: El Caso Chaparrón

Desde la Mesa Directiva del Congreso han explicado que no pueden apagar los micrófonos de todos los congresistas en la plataforma Microsoft Teams. Es decir, no pueden controlar a quien se le concede la palabra. En esa línea, en las sesiones plenarias solo nombran al congresista que le toca exponer y confían en que los demás se quedarán callados escuchando desde la comodidad de sus casas. Pero esto nunca se cumple, y varios habilitan sus micrófonos para interrumpir. Algunos lo hacen educadamente pidiendo rebatir un argumento, pero otros simplemente sueltan frases en busca de la risa de sus colegas.

El pasado 26 de mayo, cuando se debatía una fórmula legal para el deshacinamiento de penales, se produjo un episodio que va en la segunda línea. Daniel Urresti, en su calidad de vocero de Podemos Perú, venía dando el voto nominal de su bancada cuando un legislador abrió su micrófono para hacer notar el cambio de postura de dicho grupo. “Como te reacomodas... ¡camaleón!”, dijo el interlocutor no identificado.

Manuel Merino, a cargo de la conducción del debate, interrumpió para pedir respeto entre sus colegas. La identidad del interlocutor la conocimos a través de otro legislador. “Fue ‘Chaparrón'”, dijo en alusión al apelativo con el que es conocido el legislador izquierdista Enrique Fernández (Frente Amplio, Lima), por su parecido al personaje del comediante ‘Chespirito'.

3. “Solo para millonarios...”

Cecilia García (Podemos Perú), 29 de mayo

Filtraciones en el Congreso: El Caso Cecilia García

Los congresistas no solo abren los micrófonos para interrumpir a sus colegas. También lo hacen con los ministros que se encuentra en el pleno. Este pasaje ocurrió el pasado 29 de mayo, cuando el entonces jefe del Gabinete Vicente Zeballos se presentó al hemiciclo en busca del voto de investidura.

En las sesiones de investidura, al final del debate se le concede minutos a los ministros para que respondan algunas de las inquietudes expresadas por los parlamentarios. Mientras que la titular de Economía, María Antonieta Alva, respondía sobre las interrogantes del programa Reactiva Perú, la legisladora Cecilia García (Podemos Perú, Lima) abrió su micrófono para interrumpir con un “solo para millonarios...”.

Nuevamente, el presidente legislativo Manuel Merino tuvo que pedir respeto.

La legisladora García ha demostrado no tener reparos en interrumpir sesiones oficiales. Durante el mensaje presidencia de 28 de julio, mostró un cartel con la frase “ONP Dignidad”. Además, cada vez que la legisladora fujimorista Martha Chávez (Lima) suele aplaudir sus intervenciones.

4. Dulces sueños

Ricardo Burga (Acción Popular), 8 de junio

Filtraciones en el Congreso: El Caso Ricardo Burga

Las filtraciones no solo se han dado en las sesiones virtuales del pleno. En la Comisión de Defensa Nacional, al vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga (Lima), se le pudo ver en la cámara durmiendo.

Durante la transmisión donde se presentaba el entonces ministro del Interior se puede observar que mientras algunos congresistas hacían preguntas, en una pantalla inferior se observa a Burga Chuquipiondo, quien yace dormido en su asiento.

Tras revelarse el hecho, Burga explicó que venía trabajando 15 horas seguidas. Como dato curioso, la grabación de esta sesión ya no se encuentra disponible en los registros de la cuenta oficial del Congreso en Facebook.

5. “Se corren como su líder”, “no hay incendio”

Martha Chávez (Fuerza Popular) y Cecilia García (Podemos Perú), 25 de junio

Filtraciones en el Congreso: El Caso del Partido Morado

Volvemos a las sesiones plenarias. En junio pasado, el Partido Morado buscaba que el Parlamento apruebe la eliminación del voto preferencial junto a la norma de paridad y alternancia. Al no conseguir respaldo, en un gesto político, el vocero de la bancada Francisco Sagasti (Lima) anunciaba que se retiraban de la sesión virtual e invitaba a otras bancadas a seguir su acto de protesta.

Algunos legisladores aprovecharon para recordarles el episodio de su líder Julio Guzmán, tras la difusión del video, donde se observa al excandidato presidencial saliendo raudo de un incendio ocurrido en un departamento en Miraflores, dejando dentro a una militante de su organización política. Además, en fotos de las pesquisas policiales se aprecia que en el lugar había velas y globos en forma de corazones.

“Se corren como su líder”, decía Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima), quien era secundada por Cecilia García (Podemos Perú, Lima), esta vez no con aplausos, sino con un “no hay incendio”.

6. “No van a matar periodistas”

Mártires Lizana (Fuerza Popular), 3 de julio

Filtraciones en el Congreso: El Caso Martires Lizana

Esto ocurrió en la sesión del 3 de julio, durante el primer debate sobre inmunidad parlamentaria. Aunque dos días después cambiaría de postura, en este pleno Daniel Urresti brindó un discurso a favor de la eliminación de la polémica figura que protege a los parlamentarios de los procesos penales.

En medio de la intervención de Urresti, un legislador interrumpió para recordarle el proceso que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, cuyo juicio oral comenzará el 2 de setiembre. En ese momento no se identificó al congresista, pero tras una solicitud a Oficialía Mayor se conoció que se trataba del fujimorista Mártires Lizana (Piura).

El caso llegó hasta la Comisión de Ética, pero luego el mismo Urresti informó que había conciliado con Lizana, tras recibir unas disculpas. Tras ello, el caso se archivó y todos felices.

7. “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c...”

Jhosept Pérez Mimbela (Alianza para El Progreso), 5 de julio

Filtraciones en el Congreso: El Caso de Jhosept Pérez

Esta fue la sesión más polémica que ha tenido el pleno del Congreso hasta la fecha. Ocurrió el 5 de julio y la filtración se intentó mantener oculta. No fue hasta el 23 de julio -18 días después- que el área de Grabaciones del Congreso informó que el legislador Jhosept Pérez Mimbela (Alianza pare el Progreso, Áncash) fue quien encendió su micrófono e insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra.

El congresista Pérez dijo: “Vizcarra ya no tiene inmunidad, se c...”. Tras exponerse su nombre, el legislador de APP expresó unas disculpas públicas.

El caso se encuentra en investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria, pero sin ninguna celeridad de sanción.

8. Un congresista, dos voces distintas

Aron Espinoza (Podemos Perú), 5 de agosto

Filtraciones en el Congreso: El Caso Aron Espinoza

En la sesión del 5 de agosto de la Comisión de Fiscalización, sucedió un hecho que llamó la atención de los miembros del grupo. Cuando fue el turno del legislador Aron Espinoza (Podemos Perú, Lima), muchos no reconocieron su voz.

Más adelante -como se puede apreciar en el video- volvieron a darle la palabra a Espinoza, y en esta ocasión sí apareció su voz. Consultado por este Diario, el legislador de Podemos Perú refirió que las sesiones de Fiscalización se cruzan en horario con la de otros dos grupos que integra: Vivienda y Presupuesto. Por ello, se va conectando a una sesión, según el tema de su interés y deja a sus asesores monitoreando el resto.

En esta ocasión, un asesor decidió hacerse pasar por él para dar una de las preguntas que tenía programada.

9. “¿Y las respuestas?”

Legislador no identificado, 11 de agosto

Filtraciones en el Congreso: El Caso de la investidura

El 11 de agosto, el primer ministro Walter Martos se presentó al pleno para el voto de investidura. En el cierre del discurso se esperaba que brinde respuestas a las interrogantes de los legisladores, pero en cambio ofreció una breve intervención de cinco minutos.

Algunos congresistas no quedaron contentos, por lo que se escuchó a un legislador -aún no identificado- abrir su micrófono y preguntar: “¿Y las respuestas?”.

En los días posteriores a la investidura, los ministros han ido recibiendo a los congresistas en sus despachos para absolver sus dudas. Lo que aún no se sabe es si el parlamentario en cuestión está entre ellos.

10. “Yo soy congresista, pero no sé ni lo que voto”

Gilbert Alonzo (Fuerza Popular), 20 de agosto

Filtraciones en el Congreso: El Caso Gilbert Alonzo

Este es el último caso de filtración de audio protagonizado en la Comisión de Educación. El suceso se produjo cuando los legisladores emitían su voto para decidir la invitación, o no, a los miembros del Consejo Nacional de Educación. En tanto, se les solicitó sus posturas a los congresistas Gilbert Alonzo (Fuerza Popular) y José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio).

El legislador Gilbert Alonzo (Fuerza Popular, Ica) reconoció, en comunicación con El Comercio, ser el autor de la lamentable frase: “yo soy congresista, pero no sé ni lo que votó”.

“Dí mi voto a favor y tuve un lapsus, una broma que tuve con los chicos [de mi despacho]. Y bueno es eso, básicamente, yo he estado haciendo las aclaraciones correspondientes, no me pueden crucificar ni lapidar por un lapsus. Estamos haciendo cosas importantes, los congresistas de Fuerza Popular en favor de Ica y del país”, manifestó en diálogo con este Diario.

Bonus track: cigarrillos y pollito

Sesión virtual del pleno del Congreso

Mientras Daniel Urresti en la sesión plenaria del 7 de mayo, la primera sesión virtual del Congreso sucedió una filtración que también se volvió viral en redes sociales. Esta vez no fue un audio, sino una cámara que no se había apagado. Al promediar las 9:00 p.m., el congresista Daniel Olivares (Partido Morado, Lima) fue captado prendiendo un cigarrillo.

El video rápidamente se volvió viral con una serie de especulaciones. Casi una hora después, Olivares respondió en redes: “Lamento decepcionarlos amigos. Es mi tabaco. Lo otro no combina con el trabajo”.

Sesión virtual de la Comisión de Defensa

El problema de las cámaras no apagadas ha sucedido también en las videoconferencias de las comisiones ordinarias. En la Comisión de Defensa, por ejemplo, se pudo ver al presidente del grupo, Daniel Urresti, con un cigarrillo electrónico.

Urresti intenta tapar la cámara para que no se le vea, pero no logra bloquear la imagen del todo.

Sesión virtual de la Comisión de Educación

También se han dado casos donde los congresistas han sido captados almorzando mientras seguían la videoconferencia.

En plena instalación de la Comisión de Educación, el legislador Walter Rivera (Acción Popular, Lima) decidió comer un pollo con papas fritas mientras se realizaba la primera sesión virtual de dicho grupo de trabajo. Al legislador acciopopulista no le hicieron falta cubiertos, pues se le observa comiendo con las manos.

Hay filtraciones para todos los gustos y sabores.

