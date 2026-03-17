Entre todos los paneles electorales en Lima norte, el que más se repite es el de Rosa María Aranda, candidata a diputada con el 2 de Podemos, el partido que encabeza José Luna.

La Unidad de Investigación de El Comercio pudo identificar al menos 17 estructuras unipolares de la esposa del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, que, según los precios del mercado publicitario, representan un gasto superior a los S/ 250 mil por los tres meses de campaña, entre enero y marzo.

Entre la lonas de la publicidad, la instalación y el mantenimiento, un panel publicitario en campaña cuesta un aproximado de S/ 5 mil mensuales, según cotizaciones que realizó este Diario con una de las empresas que maneja las estructuras y licencias.

/ Jesús Saucedo

/ Jesús Saucedo

El precio varía según la zona y puede llegar a costar hasta S/ 8 mil mensuales. Al costo promedio, los 17 unipolares de la candidata Aranda representan una inversión de S/ 85 mil al mes, y un total de S/ 255 mil por los tres meses de campaña.

/ Jesús Saucedo

Fuentes de Lima norte indicaron que suman más de 20 los paneles de Aranda, pero este Diario solo registró 17 en las principales avenidas de Lima norte, y principalmente en Los Olivos, el distrito que administra su esposo.

De los 17 paneles identificados en los distritos de Lima norte, solo dos muestran los logotipos de concesionarias: Input Publicidad Exterior y Panel Vía. Este último confirmó el costo de sus estructuras. Los 15 paneles restantes carecen de identificación, pero mantienen el mismo formato, según fuentes del mercado.

/ Jesús Saucedo

/ Jesús Saucedo

En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la candidata Aranda consignó percibir ingresos anuales superiores a los S/ 133 mil, que al mes significan poco más de S/ 11 mil. Además, en ese mismo documento, detalló haber realizado préstamos a terceros por un total de US$ 188 mil, y un contrato para un proyecto por US$ 216 mil.

Consultada por la inversión en sus paneles publicitarios de campaña, la candidata de Podemos se limitó a decir que su campaña es transparente y negó usar los recursos de la municipalidad que administra su esposo.

“Todo está bancarizado, he realizado un cambio a una cuenta específica para todos los gastos de campaña y eso se va rendir al Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos plazo hasta el 20 de marzo”, refirió a El Comercio en San Martín de Porres, en un evento realizado el pasado domingo, donde participó Aranda junto a Daniel Urresti y José Luna.

/ Julio Reaño

—Tras el rastro—

El regidor de Los Olivos Erick Melchor Torres aseguró que el distrito está “plagado” de paneles de la esposa del alcalde colocados, en varios casos, “de la noche a la mañana”.

“Es un secreto a voces que trabajadores y camionetas municipales hacen campaña para ella”, señaló. Melchor ha solicitado información oficial sobre los permisos de estos paneles para identificar a los responsables y confirmen su reglamentación.

/ Jesús Saucedo