Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas apoyó el pedido de facultades del Ejecutivo al Parlamento.
Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas apoyó el pedido de facultades del Ejecutivo al Parlamento.
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso y sostuvo que estas deben ser aprobadas en el extremo referido a la lucha contra la criminalidad.

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