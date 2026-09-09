El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso y sostuvo que estas deben ser aprobadas en el extremo referido a la lucha contra la criminalidad.

“Nosotros en múltiples oportunidades nos hemos pronunciado porque en el extremo referido a la lucha contra la criminalidad consideramos que sí deben darse las facultades”, declaró Gálvez durante una conferencia de prensa.

“ Creemos que el Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias y otorgar estas facultades porque de lo contrario estaría entorpeciendo una verdadera lucha contra la criminalidad ”, enfatizó.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: El Congreso debe estar a la altura y otorgar las facultades legislativas



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El titular del Ministerio Público explicó que estas facultades permitirían establecer un marco normativo general y contar con herramientas para optimizar el trabajo de las instituciones encargadas de enfrentar la inseguridad.

“Para tener un marco normativo general para poder contar con herramientas que nos sirvan para optimizar la función fiscal, policial y en general un sistema de lucha frontal contra la criminalidad”, señaló.

Gálvez remarcó que en esta tarea también deben participar las Fuerzas Armadas y otras entidades del Estado.

En ese sentido, hizo una invocación directa a ambas cámaras del Parlamento para que respalden el pedido del Ejecutivo.

“Invocamos a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores que respecto a ese extremo de lucha contra la criminalidad, se deben otorgar todas las facultades solicitadas”, afirmó.