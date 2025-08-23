La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura por presuntos favorecimientos para lograr el ascenso de una trabajadora de su despacho.

El Ministerio Público confirmó que la acusación fu planteada a través del Área de Enriquecimientos Ilícito y Denuncias Constitucionales ante el Poder Legislativo.

Los delitos que habría cometido Ventura serían negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el Estado.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron a través de un “interés indebido y directo” en el ascenso contractual de una técnica de su despacho congresal, Gabriela Soria, para que logre el puesto de asesora II.

A esto, la fiscalía le agrega “una serie de ventajas y privilegios injustificados, como ingreso fuera de horario laboral, aumento de sueldo, salidas extralaborales y uso del estacionamiento del Congreso”.