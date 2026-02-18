Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Flavio Cruz, de Perú Libre opinó que en este momento se necesita un candidato con experiencia, madurez y sensatez (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Flavio Cruz, de Perú Libre opinó que en este momento se necesita un candidato con experiencia, madurez y sensatez (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Durante su presentación en ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el parlamentario de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, defendió la postulación de José María Balcázar para presidir la Mesa Directiva del Congreso, pese a los cuestionamientos que tuvo el congresista cuando en 2023 se opuso a la prohibición del matrimonio infantil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

¿Quiénes son los cuatro congresistas que buscan reemplazar a José Jerí en la Presidencia?: la historia de las postulaciones
Congreso

¿Quiénes son los cuatro congresistas que buscan reemplazar a José Jerí en la Presidencia?: la historia de las postulaciones

Flavio Cruz defiende a José María Balcázar pese a que se opuso a la prohibición del matrimonio infantil
Congreso

Flavio Cruz defiende a José María Balcázar pese a que se opuso a la prohibición del matrimonio infantil

José Jerí censurado por el Congreso: El último recurso de Somos Perú que no funcionó y los entretelones de la sesión
Política

José Jerí censurado por el Congreso: El último recurso de Somos Perú que no funcionó y los entretelones de la sesión

Jose Jerí y la fiscalía: ¿Qué investigaciones deberá afrontar tras ser censurado por el Congreso?
Política

Jose Jerí y la fiscalía: ¿Qué investigaciones deberá afrontar tras ser censurado por el Congreso?