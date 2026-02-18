Flavio Cruz defiende a José María Balcázar pese a que se opuso a la prohibición del matrimonio infantil

Durante su presentación en ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el parlamentario de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, defendió la postulación de José María Balcázar para presidir la Mesa Directiva del Congreso, pese a los cuestionamientos que tuvo el congresista cuando en 2023 se opuso a la prohibición del matrimonio infantil.

Cruz explicó que las declaraciones de su colega fueron interpretadas de manera parcial y fuera de su contexto original, asegurando que el análisis partía desde una perspectiva internacional y no reflejaba necesariamente su verdadera postura sobre el tema.

“Él dice que (sus declaraciones) las sacaron de contexto en ese momento porque él siempre que analiza un tema comienza desde afuera, por lo internacional. En ese momento no sé qué quiso decir o a dónde quiso llegar. Le captaron ese mensaje y ahí quedó”, argumentó Cruz.

“Está estigmatizado por eso, él tendrá que explicar y defenderse de eso. Él dice que no es lo que exactamente piensa o su postura”, agregó.

De otro lado, sostuvo que Balcázar fue “lanzado” por otros sectores políticos y no por Perú Libre, pero cree que la agrupación política tiene derecho a participar.

“Haciendo un balance, creo que dentro de los cuatro (candidatos a la presidencia de la Mesa Directiva) no hay ningún sacerdote ni ninguna monja, todos tienen sus cosas. Nosotros ayer tuvimos una reunión pre inscripción y post inscripción. Él fue lanzado por otros sectores políticos, no por nosotros, pero consideramos que democracia es participar y Perú Libre teniendo presencia política en el Parlamento, decidimos participar”, señaló.

“Él conoce el Estado. Ha sido funcionario, magistrado y ahora parlamentario; ha asumido comisiones como la del Tribunal Constitucional y la de Educación. En este momento necesitamos cierto nivel de experiencia, de madurez y de sensatez”, apuntó.

Balcázar, también tiene en su haber una denuncia constitucional que enfrenta por un presunto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

La víspera, el Congreso aprobó, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la moción de censura al presidente de la República, José Jerí, a dos meses de las elecciones generales, a raíz de las investigaciones abiertas en su contra por las reuniones no registradas oficialmente con empresarios chinos.