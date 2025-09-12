El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Flavio Cruz (Perú Libre), insistió en defender la propuesta que permitiría sancionar la difusión de conversaciones de WhatsApp y otra mensajería instantánea al asegurar que busca “actualizar” acciones que ya están consideradas en el Código Penal.
En declaraciones a Canal N, el parlamentario rechazó que la propuesta pueda ser considerada como un riesgo de posible censura contra periodistas y medios de comunicación.
“No es censura, diría que es una actualización de la norma porque solamente hablaba de correspondencias epistolares, cartas, que ahora nadie hace, y telegráficas, hoy ya nadie usa eso, toda comunicación es vía WhatsApp y correo electrónico”, aseveró.
Según Flavio Cruz, la iniciativa planteada por el parlamentario José Elías de APP solo busca sancionar la difusión de conversaciones que no tengan interés público, pese a que se le cuestionó varias veces sobre el tiempo y la arbitrariedad que podría ocurrir si se permite este tipo d denuncias.
“Es una propuesta de mejora de la norma”, reiteró. “No estamos afectado a medios de comunicación, solamente correspondencias personales. Se focalizan que esto se hace para la presidencia, congresistas o ministros y de ninguna manera. Si ve a algún funcionario público que tiene una comunicación que tiene que ver con contratos con el Estado, ahí viene el tacto y el juicio profesional y esto es interés público”, agregó.
El legislador minimizó los riesgos que implicaría una iniciativa de este tipo tras reconocer que ante las acusaciones terminaría siendo el Ministerio Público y el Poder Judicial quien decida si es o no interés público.
“¿Quién podría acusar a un periodista porque está protegido constitucionalmente respecto a la reserva de su fuente? Nunca vamos a afectar al periodista ni al abogado", dijo cuando se le insistió el riesgo de procesos legales contra los hombres y mujeres de prensa.
Flavio Cruz detalló que, tras dos días de debate, escucharon posiciones de diversos congresistas en la Comisión de Justicia, incluyendo a Gladys Echaíz.
“Vamos a estudiar y luego sacaremos una nueva propuesta de dictamen. Con calma las cosas, pero no es bueno mezclar esta suerte de calificación de que de repente es una nueva ley mordaza”, manifestó.
