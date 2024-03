El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, justificó el proyecto de ley que presentó su bancada para intervenir el Ministerio Público y declararlo en emergencia al asegurar que siempre han tenido su agenda como partido “antisistema” y que esta es una oportunidad para avanzar en ella.

En declaraciones a Exitosa, dijo que más bien son las otras bancadas del Congreso como Fuerza Popular y Renovación Popular las que han comenzado a respaldar propuestas como las que están promoviendo a través de la iniciativa de Segundo Montalvo.

“Podríamos decir que ellos se han sumado a nosotros porque nosotros tenemos nuestra agenda, somos un partido antisistema y toda la precariedad que requiere ser modificada, reflexionada, rediseñada y eso estamos haciendo. Para nosotros es una oportunidad valiosa para avanzar en ese sentido como partido democrático”, comentó al asegurar que están respetando la Constitución.

El proyecto de ley plantea declarar en emergencia el Ministerio Público, suspender las funciones del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y de la Junta de Fiscales Supremos. El autor es Segundo Montalvo Cuba y cuenta con el respaldo del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad.

El proyecto de ley propone que las funciones de la Junta de Fiscales Supremos recaiga en una asamblea nacional de fiscales integrada por siete de ellos, elegidos por los presidentes de las juntas de fiscales superiores y provinciales.

Flavio Cruz aseguró que el sistema de administración de justicia tiene un diseño en el cual no han participado porque “nunca hemos estado en el Gobierno”, sin mencionar que fue Pedro Castillo, su candidato presidencial, quien estuvo a cargo del Gobierno entre el 2021 y 2022.

En esa línea, aseguró que el objetivo es que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tengan la capacidad de organizarse y autoregularse internamente.

“Ellos en lugar de proponer, de tener la capacidad de autoregulación que podrían expresar ante el país, lo único que están haciendo es actuar a la defensiva y que no se meta nadie y no es así. No dan ninguna alternativa de solución. Que parta de ellos y nosotros nos callamos, pero no están haciendo nada”, aseguró el parlamentario.

Asimismo, señaló que su bancada ha respaldado las iniciativas para remover del cargo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al advertir que son responsables de diversos errores como la designación de Patricia Benavides como fiscal suprema, y de no haber podido atender la provisionalidad de magistrados.

Cabe recordar que, actualmente, hay en debate una moción para destituir a la JNJ por haber suspendido a Patricia Benavides y no por haberla nombrado. Esta es promovida por Renovación Popular.

De otro lado, la denuncia constitucional que espera ser agendada en el pleno propone remover a la JNJ por otra razón diferente: mantener en el cargo a Inés Tello más allá de los 75 años.