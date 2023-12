El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, dijo que tiene poco interés en lograr los 87 votos este viernes 15 de diciembre para remover del cargo a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Para nosotros son otras razones que nos llevan a estas circunstancias. No estamos asumiendo con triunfalismo ni nada de eso. Nos importa poco si se alcanza los 87 o no se alcanza los 87 votos”, señaló a Exitosa este jueves.

Un día antes, el miércoles el pleno del Congreso aprobó admitir a debate la moción presentada por legisladores de Renovación Popular y apoyada por Avanza País que plantea la “remoción inmediata” de todos los integrantes de la JNJ.

Esta iniciativa fue planteada luego que la junta decidiera suspender provisionalmente a Patricia Benavides como fiscal de la Nación por estar involucrada en denuncias de una supuesta organización criminal al interior del Ministerio Público.

Al respecto, Flavio Cruz dijo esperar que el viernes, fecha en la que se ha programado la citación a los siete miembros de la JNJ para que ejerzan su derecho a la defensa antes de votar en el pleno la moción, pueda escuchar los argumentos a favor y en contra para tomar una decisión.

“Espero escucharlos y finalmente vamos a tomar una decisión. Somos realmente un partido antisistema, este sistema no lo hemos construido nosotros, no lo hemos diseñado y vemos que no funciona”, aseveró.

Cruz evaluó que, tras los 69 votos que se emitieron a favor de admitir la moción a debate, faltan muchos para lograr los 87 que permitirían remover a la junta. Sin embargo, insistió que tiene poco interés en lograrlos y dijo que la labor de lograr adhesiones debe ser de quienes promovieron la moción.

“Porque igual, si se va la junta, ¿qué ganamos nosotros? Nada. Entrará otro grupo de similar naturaleza y harán lo mismo”, indicó.