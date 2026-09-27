El senador y vocero del Partido del Buen Gobierno (PBG), Flavio Figallo, confirmó que su agrupación respalda la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y señaló que esta decisión cuenta con el aval del presidente de su partido, Jorge Nieto.

En entrevista con RPP Noticias, Figallo indicó que el tema fue discutido ampliamente al interior de la organización política y que existe consenso para respaldar la iniciativa. La moción fue presentada en la Cámara de Diputados con firmas de legisladores de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

“Sí, hay un consenso, hemos discutido el tema ampliamente. Los diputados han tenido, además, la interpelación del señor Astudillo, y el consenso nuestro es ir en esa dirección”, señaló Figallo al ser consultado sobre la censura de Astudillo.

El legislador precisó que el PBG mantiene reuniones periódicas para definir sus posiciones y que, en el caso específico del titular del Interior, no existen discrepancias internas.

“ Nosotros tenemos reunión todos los lunes, discutiremos algunas cosas si surgen ahí, pero actuaremos en consenso. Jorge Nieto conoce la decisión y la avala. Todas las reuniones las hacemos con el presidente del partido ”, afirmó.

Un policía para el Interior

El vocero del PBG explicó que la posición de su agrupación está relacionada con la necesidad de encontrar una conducción que permita enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Lo que nos preocupa a nosotros es que se resuelvan los temas de seguridad, tener un ministro que sea capaz de conducir los procesos como debe de ser. Nos parece que hay en la Policía personas que son capaces de hacerlo”, sostuvo.

En ese sentido, Figallo planteó que una alternativa podría ser que el Ministerio del Interior sea encabezado por algún intengrante de la familia policial en lugar de un militar, como ocurre actualmente con Astudillo.

“Podría ser una posibilidad mejor tener un ministro que sea de la Policía a que sea militar como Astudillo. Entiendo, por ejemplo, que el comandante general actual tiene las capacidades para hacerlo”, manifestó.

El senador también señaló que, desde su perspectiva, existen diferencias entre la formación de militares y policías y las estrategias empleadas para enfrentar problemas de seguridad urbana.

“En general, la conducción de los militares en el Ministerio del Interior nunca ha sido bien llevada. Hay diferencias muy grandes entre la formación de unos y otros y en las lógicas y estrategias para resolver los problemas urbanos” , indicó.

Figallo sostuvo, además, que la experiencia de ministros civiles y de oficiales de la Policía puede funcionar cuando existe preparación y honestidad en la conducción del sector.

Sobre las facultades legislativas

Durante la entrevista, Figallo también se refirió a las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo y a la discusión entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el trámite de estas iniciativas.

El senador señaló que su agrupación espera una posición más clara respecto a que las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados al Senado no sean modificadas de manera que, a su juicio, se desnaturalice el procedimiento legislativo.

“Lo que nosotros hemos pedido es una declaración más fuerte al respecto de que no va a haber esta desnaturalización. Puede ser una declaración conjunta, puede tener muchas formas, pero lo que nos interesa es la contundencia de la claridad”, afirmó.

El reglamento del Senado establece que sus funciones legislativas incluyen la revisión, debate, aprobación, modificación o rechazo de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados.

Figallo atribuyó parte de la controversia a las diferencias que existen dentro de Fuerza Popular respecto al papel que debe cumplir el Senado en el nuevo esquema bicameral.

“El 4 se resuelve”

Sobre el pedido de facultades legislativas, Figallo indicó que el Congreso ya ha iniciado las coordinaciones correspondientes y que el tema será resuelto en el pleno previsto para el 4 de octubre.

“ Lo principal es que el orden de los acontecimientos actuales fija que en el pleno del 4, que es el pleno que viene en esta semana, ahí se va a resolver el asunto ”, señaló.

Añadió que la Comisión de Constitución ya fue convocada para las reuniones previas y que las distintas agrupaciones políticas han planteado sus posiciones.