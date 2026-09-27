El ministro del Interior, César Astudillo, podría ser el primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori en ser censurado. (Foto: Congreso)
El ministro del Interior, César Astudillo, podría ser el primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori en ser censurado. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador y vocero del Partido del Buen Gobierno (PBG), Flavio Figallo, confirmó que su agrupación respalda la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y señaló que esta decisión cuenta con el aval del presidente de su partido, Jorge Nieto.

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