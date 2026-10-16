Flavio Figallo, senador del Partido del Buen Gobierno, pidió al Gobierno que envíe los puntos no incluidos en las facultades aprobadas por diputados como proyectos de ley y decretos. (Foto: Congreso)
Flavio Figallo, senador del Partido del Buen Gobierno, pidió al Gobierno que envíe los puntos no incluidos en las facultades aprobadas por diputados como proyectos de ley y decretos. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, ratificó el respaldo de su bancada a la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo ante la Comisión de Constitución. El parlamentario se mostró así a favor de que continúe el debate de los puntos aprobados por la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.