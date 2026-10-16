El senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, ratificó el respaldo de su bancada a la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo ante la Comisión de Constitución. El parlamentario se mostró así a favor de que continúe el debate de los puntos aprobados por la Cámara de Diputados.

Figallo desestimó las acusaciones de obstruccionismo contra su grupo político tras las discrepancias surgidas en el debate parlamentario. “Nosotros no queremos obstruir ni evitar que se gobierne; somos un partido de centro que va a apoyar las cosas que tienen que ser apoyadas”, señaló a Exitosa este viernes.

“Nosotros no nos oponemos a que el gobierno gobierne, estamos dando facultades, estamos dispuestos a procesar los otros pedidos a través de proyectos de ley para que la población sepa de qué se tratan los temas y qué cambios van a ver y para que quienes tienen que tomar las decisiones pues tomen las decisiones con la previsión necesaria”, exhortó.

El senador afirmó que el Gobierno ya cuenta con herramientas suficientes en el texto de 20 materias consensuadas en la Cámara de Diputados. A su juicio, la aprobación inmediata de ese paquete normativo permitirá atender las demandas críticas de seguridad ciudadana. “No veo por qué el gobierno quiere detenerse aquí y no comenzar a actuar con estas 20 facultades”.

Respecto a las ocho materias que se buscan añadir en la Comisión de Constitución del Senado, dijo que su grupo parlamentario respalda que sean tramitadas mediante proyectos de ley ordinarios. El senador sostuvo que los temas complejos sobre el uso de la fuerza y el sistema penitenciario exigen deliberación pública en el pleno.

Flavio Figallo precisó que su bancada rechaza medidas que faculten la intervención directa del Ejército en la administración de las cárceles. El legislador advirtió que delegar decisiones punitivas sin control parlamentario generará desorden institucional.

“Presenten sus proyectos de ley y nosotros veremos el darles el mejor curso posible para poder discutirlos abiertamente. Creemos que hay cosas que se quieren aprobar que necesitan ser discutidas, que no deben pasar por el mecanismo de facultades rápidas”, insistió el senador.

Para Figallo, el Congreso bicameral requiere un trabajo coordinado entre ambas cámaras para evitar duplicidades y parálisis políticas. “El Congreso no puede tener dos cabezas, no puede tener una cabeza que dice vamos a aprobar esto y otra cabeza que dice no, esto no voy a aprobar, esto sí y esto además”.

Sesión frustrada de Comisión de Constitución del Senado

La sesión de la Comisión de Constitución del Senado este 15 de octubre se vio frustrada cuando la oposición planteó una cuestión de orden sobre los límites reglamentarios del Senado. Durante la votación, el senador Alejandro Aguinaga no emitió su voto y el resultado preliminar favoreció a la oposición con seis votos contra cinco.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, declaró desestimada la moción e intentó un segundo llamado para incluir a Aguinaga, pero la secretaría técnica cerró el escrutinio. Esto generó reclamos de los legisladores opositores, quienes abandonaron la sala y la presidencia suspendió la sesión hasta nueva convocatoria.