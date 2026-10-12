El senador Flavio Figallo se refirió a la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
El senador Flavio Figallo se refirió a la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno) consideró que no se deben incluir “cosas nuevas” en el proyecto de facultades legislativas aprobado y enviado por la Cámara de Diputados a esa instancia del Poder Legislativo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.