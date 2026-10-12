El senador Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno) consideró que no se deben incluir “cosas nuevas” en el proyecto de facultades legislativas aprobado y enviado por la Cámara de Diputados a esa instancia del Poder Legislativo.

En entrevista con Canal N, se mostró de acuerdo en introducir algunas modificaciones en lo que se ha aprobado en la cámara baja, respecto a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, pero nada más.

“Nosotros lo que creemos es que estamos de acuerdo con modificar, y vamos seguramente a hora de hacer la revisión, introducir algunas modificaciones en lo que se ha aprobado en diputados. Lo que no estamos de acuerdo, y no creemos que es una cosa que debe hacerse, es incluir cosas nuevas”, expresó.

Figallo refirió que las conversaciones entre ambas cámaras deberían ser “más fluidas”, dado que son los mismos partidos, pues -desde su punto de vista- las dos actúan “como si fueran dos espacios, dos mundos diferentes”.

Cabe recordar que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará su primera sesión no ordinaria este martes 13 de octubre, donde seguirá abordando la sustentación de la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

Según el oficio enviado por el presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), la sesión se iniciará a las 10:00 a.m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Como se recuerda, el último sábado se produjo un tenso altercado entre el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro del Interior, César Astudillo, quienes protagonizaron un enfrentamiento verbal.