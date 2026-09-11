El senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, señaló que su bancada no tiene inconvenientes con el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al extranjero para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, señaló que su bancada no tiene inconvenientes con el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al extranjero para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Respecto de lo primero, del viaje que usted pregunta, señora presidenta, no tenemos mayores inconvenientes en que este se realice”, declaró Figallo al ser consultado sobre la salida de la mandataria.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) September 11, 2026
Flavio Figalli, senador del Partido del Buen Gobierno, respaldó el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos.
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En otro momento, el senador se refirió a la posibilidad de que el Senado modifique las materias incluidas en el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Al respecto, indicó que su bancada sostuvo conversaciones con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
Según Figallo, el jefe del Gabinete habría expresado su acuerdo con la necesidad de reducir el alcance de algunas de las formulaciones planteadas inicialmente por el Ejecutivo. “El Primer Ministro está de acuerdo en la necesidad de que se bajen ese tipo de formulaciones. Esperamos que así sea”, sostuvo.
El senador indicó que su bancada se encuentra a la espera de una respuesta y de una actitud positiva del Ejecutivo frente a las observaciones formuladas sobre el pedido de facultades legislativas.
“Estamos a la espera [...] de una actitud, si se quiere, que tiene que generarse y esperamos que esta sea positiva, no solamente para nosotros y para el trabajo adelante de nosotros, sino también para el resto del Congreso”, afirmó.
Figallo agregó que las decisiones que adopte el Gobierno sobre la propuesta tendrán relevancia para el trabajo del Partido del Buen Gobierno y para el desarrollo de las labores parlamentarias y el entendimiento entre las distintas bancadas.
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