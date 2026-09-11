Partido del Buen Gobierno respalda viaje de Keiko Fujimori a la Asamblea General de la ONU. (Foto: Captura / Canal N)
Partido del Buen Gobierno respalda viaje de Keiko Fujimori a la Asamblea General de la ONU. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El senador del Partido del Buen Gobierno, Flavio Figallo, señaló que su bancada no tiene inconvenientes con el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al extranjero para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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