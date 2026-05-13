Resumen

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Francis Paredes, congresista de Podemos Perú, implicada en supuesta red de corrupción que involucra a su hermana. (Foto: Francis Paredes / Facebook)
Francis Paredes, congresista de Podemos Perú, implicada en supuesta red de corrupción que involucra a su hermana. (Foto: Francis Paredes / Facebook)
Por Redacción EC

La congresista Francis Paredes (Podemos Perú) rechazó que ella o su hermana, Rosa Paredes, estén involucradas en la presunta organización criminal que habría direccionado contrataciones en diversas instituciones del Estado, investigación por la cual la fiscalía allanó varios inmuebles esta madrugada en Lima y Ucayali.

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