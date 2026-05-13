La congresista Francis Paredes (Podemos Perú) rechazó que ella o su hermana, Rosa Paredes, estén involucradas en la presunta organización criminal que habría direccionado contrataciones en diversas instituciones del Estado, investigación por la cual la fiscalía allanó varios inmuebles esta madrugada en Lima y Ucayali.

En un comunicado publicado en redes sociales, la legisladora rechazó categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento contra ella y su hermana, y dice que carecen de sustento y verdad.

“Mi hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado, por lo que resulta irresponsable pretender vincularla a hechos irregulares sin prueba alguna”, indicó.

La parlamentaria elegida por Ucayali dijo que ni ella ni su familiar pueden ser responsables si terceras personas han “utilizado nombres o referencias sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

“Me pongo plenamente a disposición de las autoridades competentes y brindaré toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, manifestó.

Según las investigaciones de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esta presunta organización criminal capta personas naturales y jurídicas para conseguirles puestos en la red de salud de Ucayali, así como en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la dirección desconcentrada de Cultura de esta región. En total, habrían logrado órdenes de servicio por más de 20 millones de soles.

Francis Paredes dijo que durante su labor como congresista ha tenido relación con personas e instituciones sin que esto implique vínculos indebidos ni beneficios económicos. Por esto, pide que se actúe con “celeridad y objetividad” porque ve afectadas sus honras, nombres y el de su familia.