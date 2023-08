La congresista Francis Paredes también presentó este martes su renuncia irrevocable a la bancada del Bloque Magisterial alegando individualismo y “prácticas discriminatorias” dentro de dicho grupo parlamentario.

En un oficio enviado a la vocera de dicha bancada, Elizabeth Medina, la legisladora dio a conocer “ciertas circunstancias” que la han venido “molestando”, como “bloques internos que no priman el mérito y el trabajo temático”.

Asimismo, indicó que dentro del Bloque Magisterial persisten cada vez más “deseos individuales y prácticas discriminatorias basadas en género”, lo cual –según enfatizó- vulnera sus derechos a participación y representación.

“Siempre he buscado espacios para el diálogo, el debate de ideas y el consenso. He mostrado desprendimiento en resguardo de la unidad de la bancada y el beneficio del país, pero a pesar de mi esfuerzo y el de otros colegas, al final no siempre se han respetado las decisiones colegiadas”, subrayó.

“Por los motivos antes expuestos, respondiendo a mi conciencia y viendo que como bancada no estamos aportando a una salida a la crisis económica y política, así como una visión de país que permita mejorar de forma concreta la situación de vulnerabilidad de nuestros pueblos, quiero presentar formalmente mi renuncia a la bancada. Le agradezco a usted y a mis colegas por las grandes luchas compartidas y los proyectos aprobados a pesar de las adversidades; les deseo el mejor de los éxitos en lo que se viene”, agregó.

Carta de renuncia de Francis Paredes. (Foto: Congreso)

Carta de renuncia de Francis Paredes. (Foto: Congreso)

Cabe indicar que en febrero pasado los congresistas Katy Ugarte y Segundo Quiroz también presentaron sus cartas de renuncia al Bloque Magisterial al alegar motivos de conciencia.

Con la salida de Francis Paredes, dicho grupo parlamentario se queda con siete integrantes. Se trata de un grupo formado por legisladores ligados al sector magisterial, al igual que el expresidente Pedro Castillo.