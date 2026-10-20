Francisco Calisto, senador de Renovación Popular. (Foto: EC)
Francisco Calisto, senador de Renovación Popular. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El senador de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri afirmó que su bancada mantendrá en el Pleno del Senado la posición acordada en la Comisión de Constitución en torno al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, cuyo debate está previsto para este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo: