El senador de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri afirmó que su bancada mantendrá en el Pleno del Senado la posición acordada en la Comisión de Constitución en torno al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, cuyo debate está previsto para este miércoles.

“ Este es un tema que ha sido trabajado con Fuerza Popular y Obras y hay un dictamen que ya está consensuado. En ese sentido, tenemos que mantener la posición de lo que estamos presentando ”, dijo en el podcast Tenemos que Hablar.

“Yo, particularmente quisiera que sea mucho más que esto, pero esto es lo que se ha consensuado y hay que respetarlo”, manifestó.

No obstante, señaló que el resultado de la sesión dependerá también del desarrollo de la discusión y de la votación, en la que podrían incluirse o excluirse algunos puntos.

Irrespeto

“Por fin hemos tenido humo blanco. Creo que es irresponsable no asistir a un debate, para eso nos han elegido. Podemos ir, sostener nuestra posición, votar en contra o abstenernos, es un irrespeto a todo el Perú”, expresó al cuestionar la inasistencia de senadores de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido del Buen Gobierno a la sesión de la Comisión de Constitución.

El senador también criticó la postura de Juntos por el Perú y señaló que oponerse de manera intransigente al pedido del Ejecutivo no contribuye a atender las necesidades del país.

Quorum para el Pleno

Respecto a la sesión del miércoles, Calisto indicó que será necesario conocer cuántos senadores estarán presentes, debido a que algunos integrantes de la cámara se encuentran fuera del país.

“En función a ello, actuaremos en consecuencia”, señaló.

Finalmente, advirtió sobre el impacto político que tendría una eventual ausencia masiva de parlamentarios.

“Al final sería una desgracia para el Perú ver la Cámara de Senadores con la mitad de ellos afuera. Eso sería un mensaje de que realmente se equivocaron en votar”, afirmó.