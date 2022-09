La bancada de Alianza para el Progreso (APP) consideró una “venganza política” las acusaciones del suspendido legislador Freddy Díaz contra 9 congresistas, quienes supuestamente habrían estado bebiendo licor en las instalaciones del Palacio Legislativo.

En conferencia de prensa, el vocero de dicho grupo parlamentario, Alejandro Soto, cuestionó lo dicho por Díaz Monago porque nunca mencionó aquello durante sus descargos ante el Ministerio Público y la Comisión de Ética.

“Nosotros consideramos que es una venganza política de este congresista, que cuando cometió este execrable hecho que investiga el Ministerio Público, desapareció cinco días. Después apareció y nunca dijo en su descargo que había estado con 9 congresistas. Qué casualidad que cuando la Comisión de Ética propone una suspensión por 120 días, este congresista diga que 9 parlamentarios estaban ingiriendo bebidas alcohólicas”, expresó.

Declaraciones del vocero de la bancada de APP, Alejandro Soto, tras las acusaciones del suspendido congresista Freddy Díaz. (Video: Canal N)

En ese sentido, para Soto se trata de “un acto de venganza política” de parte de Freddy Díaz porque fue expulsado del partido y de la bancada de APP, luego de ser denunciado por haber violado a una trabajadora del Parlamento.

El vocero de APP también indicó que existe una campaña de parte del Ejecutivo para desprestigiar a su partido y dijo que una prueba sería la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía de la Nación por el abogado Ronald Atencio, asesor principal del congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

“Existen coincidencias que no son casuales para que nosotros concluyamos que hay una campaña del Ejecutivo para desprestigiar a Alianza para el Progreso”, subrayó al insistir que los últimos acontecimientos han “mellado” y han “manchado” la imagen de dicha agrupación política.

Como se recuerda, el congresista Freddy Díaz, quien fue suspendido por la denuncia en su contra por violación sexual, evitó dar los nombres de los otros parlamentarios que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas con él el día que ocurrieron los hechos por los que fue sancionado.

“El día de ayer estuve en el Congreso para responder como Freddy Díaz por los actos que cometí, para asumir la responsabilidad. Lo que corresponde a otros parlamentarios, no me corresponde, no soy quien para sancionar”, dijo a la prensa.

El parlamentario se pronunció luego de declarar este jueves ante la Fiscalía de la Nación por la investigación en su contra por la acusación de violación sexual en contra de una trabajadora de su despacho.

