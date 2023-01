El congresista Freddy Díaz (No Agrupados) se pronunció sobre el pedido de prisión preventiva en su contra, solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal en el marco de la investigación por violación contra una trabajadora de su despacho, y se mostró confiado en que será rechazado por el Poder Judicial.

En declaraciones a RPP TV, indicó que desde el primer momento se ha mostrado dispuesto a colaborar con las investigaciones y como prueba de ello, detalló que en su momento entregó su pasaporte diplomático para demostrar que no pretendía fugar.

“Desde el primer momento hemos mostrado nuestra predisposición de someternos al proceso de investigación. Es más, cuando muchos han dicho que estábamos como no habidos, luego de pasada la primera notificación yo me presento al Ministerio Público con mis abogados, entrego mi pasaporte diplomático para que no duden que me quiero fugar. Es más, con el fiscal vamos a mi despacho porque estaba lacrado”, expresó.

“Estamos convencidos que esta [el pedido de prisión preventiva] la van a rechazar”, añadió el parlamentario, quien también aseguró que asumirá cualquier decisión final que adopte el Poder Judicial en este caso.

MIRA AQUÍ: Patricia Chirinos pide celeridad a Comisión Permanente para que agende acusación contra Freddy Díaz

“Que el Ministerio Público haga su labor y si finalmente el Poder Judicial, a través de un juez, determina una responsabilidad mía, la asumiré. Si al final declara mi inocencia, y en eso estamos trabajando, ¿cómo se paga la pérdida de honor que he sufrido?”, subrayó Díaz Monago.

En ese sentido, el parlamentario –que se reincorporó a sus labores tras cumplir una suspensión de 120 días sin goce de haber- enfatizó que “nadie puede ser condenado mientras no se demuestre lo contrario”.

“Pruebas hay de una parte, pero hay que ver las pruebas de la otra parte también. No nos pongamos parcializados ni en uno ni en otro. Yo me puedo defender, pero vayamos a ver con las pruebas, que el Ministerio Público las califique y valore, y finalmente determine”, sentenció.

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó nueve meses de prisión preventiva para el congresista Freddy Díaz, luego de formalizar investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de violación sexual.

MIRA AQUÍ: Renuncian abogados que defendían a Freddy Díaz ante Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Fiscalía

La titular de dicho despacho, Zoraida Ávalos, presentó su pedido ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Juan Carlos Checkley. El legislador deberá acudir con su abogado, caso contrario se le asignará uno de oficio.