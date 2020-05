El Frente Amplio fue el único partido de izquierda que logró pasar la valla electoral en las elecciones extraordinarias parlamentarias del pasado 26 de enero. Pese a esa ventaja, la bancada aún no ha sabido posicionarse en este nuevo periodo 2020-2021 y cosechar el protagonismo que obtuvo principalmente en el último tramo del disuelto 2016-2019. La razón detrás de esto puede estar en que la mayoría de legisladores izquierdistas tiene más interés en llegar a las elecciones subnacionales del 2022 que a los comicios generales del 2021.

De los nueve parlamentarios que resultaron elegidos en el Frente Amplio, solo dos estaban afiliados formalmente en el partido. Así, la bancada empezó esta nueva gestión parlamentaria con el pie izquierdo, con la renuncia de una de las no afiliadas, la legisladora Arlette Contreras (Lima). Así el Frente Amplio fue incluido en la estadística de los cinco casos de renuncias más rápidas registradas, según una recopilación realizada por este Diario desde el 2001.

Para el interior de la bancada, la renuncia de Arlette Contreras no fue sorpresiva. Desde un inicio marcaba distancia con las decisiones de este bloque y decía que “no era de izquierda”. Ella llegó como invitada del líder del partido y excongresista Marco Arana. Hoy, algunos parlamentarios piensan que fue un error invitarla a postular por el FA.

Superada esa crisis, la bancada no ha presentado mayores problemas que la falta de posicionamiento. La única legisladora que medianamente se ha mantenido a tope en los debates públicos es la vocera alterna Rocío Silva Santisteban (Lima). El resto tiene un perfil bajo, salvo algunos intentos, a través de twitter, como el de la legisladora Mirtha Vásquez (Cajamarca).

La mayoría de integrantes de la bancada se conocieron días antes de la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, el pasado 28 de febrero.

Algunas otras figuras relevantes como Enrique Fernández (Lima) han desaparecido del escenario parlamentario y mediático. Mientras que el vocero titular Lenin Checco (Apurímac) no ha tenido mayor protagonismo.

“Ahora no se percibe un liderazgo en la bancada. Hay varias voces medianas y no hay una protagonista. Además la inexperiencia les está pasando factura ya que desconocen el procedimiento parlamentario”, indicó una fuente de la bancada.

Cálculos errados

Mirándolo en retrospectiva, algunos han comenzado a deslizar que fue un error que varios de los parlamentarios del periodo 2016-2019 no fueran a la reelección.

El “purismo” de la dirigencia ahora es visto como un error y tiene como resultado una bancada donde prima la inexperiencia.

Este tipo de pensamiento ha sido reforzado cuando ven que la bancada del Partido Morado, que los iguala en número, tiene a dos reelectos a los cuales les fue bien en la votación. Uno de ellos, Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima), fue el segundo más votado en el cómputo general, solo por debajo de Daniel Urresti (Podemos, Lima).

“El perfil de varios de de los congresistas es el de dirigentes regionales que están pensando más en las elecciones del 2022 [elecciones municipales y regionales], antes que en realizar un buen desempeño parlamentario”, explicó una fuente de la bancada.

Las mismas fuentes refieren que esto explica los proyectos presentados hasta la fecha, los cuales han sido calificados al interior del grupo como “efectistas” e “inviables”. “La idea es figurar, especialmente en la circunscripción a la que pertenecen”, alegan las fuentes.





Materia legislativa Número de proyectos presentados por el Frente Amplio Economía 5 Modificación al reglamento interno 2 Salud 1 Defensa 1

El Frente Amplio solo ha tenido dos rebotes mediáticos en lo que va de este periodo 2020-2021, según explicó el profesor en ciencias políticas, Carlos Alberto Adrianzén. Uno negativo, que fue la renuncia de Arlette Contreras; y otro positivo, la propuesta del bono universal.

“Rocío Silva Santisteban tomó el tema del bono universal y lo movió inteligentemente, pero después de eso no hay mucho más, no hay propuestas con inserción social. Y esto ya es un tema general del Parlamento, hay invisibilidad de todos los actores políticos, y eso los lleva a sacar proyectos para ganar cámaras”, explicó Adrianzén.

La propuesta de la parlamentaria Silva Santisteban fue lanzada en redes sociales, pero nunca fue una propuesta legislativa formal. La propuesta fue tomada por el Poder Ejecutivo y ya se emitió un decreto de urgencia denominado “bono familiar universal”.

“Los congresistas que no son de Lima son los más entusiastas en presentar iniciativas legislativas efectistas, como bajar el sueldo a todos los funcionarios, que se retire la totalidad de los fondos de AFP. Entonces, si bien son la mayoría, lo que proponen son grandes temas pero de modo genérico y mal formulado”, señaló otra fuente de la bancada.

Con miras al 2021

El Frente Amplio viene perdiendo espacio ante otras bancadas mejor posicionadas como el Frepap, y no por el número mayor de integrantes . “El Frepap es una bancada mucho más sólida y orgánica. La propuesta del impuesto a la riqueza fue un tema interesante. En términos programáticos, el Frepap está a la izquierda, no le alcanza para copar al espectro, pero le resta espacio al Frente Amplio. El Frepap sabe a quiénes se dirigen, el Frente Amplio no tiene claro eso”, indicó el profesor en ciencias políticas, Carlos Alberto Adrianzén.

Pero el Frente Amplio parece tener una carrera con Unión por el Perú. “Eso ha generado que se quiera a veces hacer propuestas más radicales que las de UPP”, acotó una fuente consultada de la bancada.

Hasta el momento, queda claro que el candidato presidencial del Frente Amplio será Marco Arana, que mantiene una participación activa en redes sociales.

El Frente Amplio mantiene posibilidad de una alianza con las otras agrupaciones de izquierda que no pasaron la valla, pero tienen claro que serán bajo sus condiciones. Su postura es clara: ellos son el único partido de izquierda con inscripción que pasó la valla, y eso los perfila con mayores opciones a mantener una representación parlamentaria para el 2021.

Sin bien el Frente Amplio de Marco Arana y el Nuevo Perú de Verónica Mendoza se separaron en el periodo pasado, empezaron a coincidir, en la práctica, sobre todo en el tramo final previo a la disolución del Congreso. Eso deja abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento, aunque todo dependerá de que alguno de los líderes decline en sus aspiraciones presidenciales. Para varias fuentes consultadas, el 30 de setiembre fue el mejor momento parlamentario de la izquierda en los últimos años.