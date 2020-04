El Frente Popular Agrícola Fía del Perú, mejor conocido como Frepap, llegó al Congreso 2020-2021 como una gran incógnita, tanto dentro como fuera del Parlamento. Un mes después de instalados, la bancada israelita ha demostrado una búsqueda por posicionarse en lo técnico, tanto en su labor legislativa como en la de representación y fiscalización.

Desde su instalación, Frepap demostró que sería una bancada que no solo busca la foto. A diferencia del resto de bloques solo aceptaron una reunión con el primer ministro Vicente Zeballos una vez que estaban juramentados e instalados. Pero su apego a las formas no los ha eximido de los gestos políticos, pues también es la única agrupación que designó a una mujer como vocera titular. De hecho, sus dos portavoces son mujeres: la titular María Céspedes (Lima) y la alterna María Retamozo (Lima).

“El no ser un partido político que haya tenido permanencia de larga data en el Congreso, los hace inmunes a esta suerte de juego político. Los aleja del juego y les da margen de autonomía. Eso no quita que se plieguen a iniciativas que tienen consenso del conjunto, pero en general se basan en lo que opinan el grupo y no en las negociaciones del Congreso”, explica el politólogo Arturo Maldonado.

En la línea de lo expresado por Maldonado, tenemos que el Frepap respaldó la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP). También fue la primera bancada que presentó una iniciativa que plantea un “impuesto solidario” a las grandes fortunas de las personas naturales, jurídicas y grupos económicos. Esto último es algo de lo que viene hablando. el gobierno, aunque no queda claro cuál será la propuesta final del Ejecutivo.

Factor legislativo

Mientras que la mayoría arrancó su agenda legislativa con proyectos de ley vinculadas a la coyuntura del COVID-19, las tres primeras iniciativas del Frepap fueron sobre la inmunidad parlamentaria, la revocatoria congresal y el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

"Tenemos en manos varios proyectos que prometimos en campaña. Dios permita que todo avance. El Frepap siempre está en función de cumplir con lo que ha ofrecido. Por eso nuestro slogan dice “El Frepap sí cumple”, dijo la vocera María Céspedes en una entrevista con El Comercio, donde enfatizó que su grupo parlamentario priorizaría lo técnico antes que lo político.

Sus propuestas en reforma política suman cuatro hasta el momento, todas vinculadas a propuestas de campaña. El problema es que para la mayoría legislativa, ese punto no ha sido prioridad, y en este punto, el politólogo Arturo Maldonado advierte algunas complicaciones para el Frepap.

“En el Congreso es necesario dialogar, negociar para sacar adelante proyectos de ley. Ese alejamiento que tienen puede rendir ante el ojo ciudadano, pero podrían terminar siendo solo propositivos sin llegar a la etapa final. Un buen juego en la cancha pero sin anotar goles”, refiere el socio de la consultora políticas 50+1.

Hasta la fecha, la bancada israelita ha presentado 25 propuestas de ley, las cuales se dividen en los siguientes rubros.

Rubro Número de proyectos presentados por el Frepap Economía 6 Declaratorias 5 Reforma política 4 Salud 2 Transportes 2 Laboral 2 Modificaciones al reglamento interno 2 Agraria 1 Inclusión social 1

La mayoría de los proyectos de ley presentados por la bancada del Frepap tienen un análisis costo-beneficio que es raro encontrar en medio de la carrera que tienen los legisladores por encabezar los ranking de los que más iniciativas ingresaron a trámite.

“He visto algunos proyectos con buen sustento, se están asesorando bien, y eso es una decisión importante. En el Congreso hay muchos proyectos que son copy-paste, pero en el Frepap se preocupan por el sustento. Se quieren sacar esa imagen casi folclórica que se le impuso para distinguirse en lo legislativo, distinguirse del grueso de proyecto de ley que tienen poco sustento”, apunta el politólogo Maldonado.

Este Diario solicitó formalmente a la bancada del Frepap la relación de su equipo técnico, pero nos respondieron que por el momento no los darían. Pese a ello, accedimos a la planilla legislativa de marzo, donde se pueden observar algunos nombres.

En la bancada se contrató como asesor a Fernando Rodríguez Díaz, mientras que la vocera alterna María Retamozo tiene como asesor principal a Óscar Hurtado, quien ha trabajado con diversas agrupaciones políticas en el periodos anteriores, y al abogado Luis Alberto Meza Astuvilca como segundo.

Desde la bancada se nos informó tienen a un asesor que revisa específicamente las iniciativas de los congresistas. “Los preparamos con anterioridad, con varios asesores tanto del partido como externos, ya que la prioridad es que se presente un buen proyecto de ley. Por tal razón, nos contactamos con los mejores especialistas para su elaboración”, refirieron las fuentes.

En sus lineamientos de trabajo, la asesoría técnica no es lo único donde el Frepap viene trabajando bien. Su estrategia comunicacional también destaca por encima del resto.

“Tenemos a un jefe de comunicaciones, que coordina con todos los comunicadores de los 15 despachos, las directrices que se deben tomar, desde la línea gráfica, hasta cómo debe comunicarse algún tema en redes sociales, obviamente siguiendo el lineamiento del partido”, explicaron desde la bancada.

Representación y fiscalización

En el discurso, el Frepap también ha impulsado el debate técnico. Su vocera María Céspedes ha sido una de las pocas que buscó impulsar el estudio proyectos en comisiones antes de ser aprobadas en el pleno. Durante sus tres primeras sesiones plenarias, el Congreso aprobó leyes exonerándolas del trámite regular de revisión en los grupos de trabajo.

En la discusión de la primera ley, donde se otorgaba seis meses para introducir cambios electorales, la vocera María Céspedes criticó que se apruebe la norma sin contar con la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones.

Ante la demora en las instalación de las comisiones, la bancada sostuvo reuniones virtuales por cuenta propia con los ministros de Salud y Educación. Su última labor de fiscalización fue visitar la Base Naval del Callao para. supervisar la fabricación de los ventiladores mecánicos. Esto último mientras el Congreso está concentrado solo en citar a ministros a comisiones.

Nuestros congresistas visitaron el día de hoy, la Base Naval del Callao, a fin de supervisar la fabricación de los ventiladores mecánicos que viene realizando la @naval_peru. pic.twitter.com/Miyu3pkk2Z — Bancada Frepap (@FrepapBancada) April 24, 2020

El politólogo Arturo Maldonado señala que esta actitud puede terminar aislándolos frente al resto, pero esto no parece ser un problema para el Frepap. Esto lo demostraron desde el inicio de sus actividades parlamentarios, donde incluso marcaron distancia con la prensa.

La disciplina es algo bien marcado en el grupo israelita y todo proviene desde el mismo partido. Esto quedó demostrado cuando se descubrió que tres congresistas de distintas bancadas usaron un vuelo humanitario para regresar al Cusco. Uno de los legisladores involucrados era del Frepap, y la bancada fue la única que inició un proceso disciplinario interno.

Pero esa disciplina también implica una rigidez en ciertos temas que chocan con su corriente de pensamiento. “Sabemos bien que nunca vamos a apoyar la ideología de género, la unión civil. Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer. La Constitución dice que el matrimonio está dado entre un hombre y una mujer, nosotros nunca apoyaríamos ese tema”, respondió la vocera María Céspedes cuando le consultamos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Un mes después de su accionar en el Congreso, quedan claros los lineamientos del Frepap. La nueva incógnita es su desempeño electoral con miras al 2021. El politólogo Arturo Maldonado dijo que, por como vienen actuando, tienen posibilidad de permanecer en el Congreso, quizás. manteniendo los miembros que tienen ahora (15) o no reduciendo drásticamente su número.