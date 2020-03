El nuevo Congreso ha tenido una primera semana agitada en medio de un Estado de Emergencia por el brote del COVID-19 (coronavirus) en el Perú. En medio de votaciones fraccionadas, parlamentarios camino a ser sancionados en Ética y sus primeros proyectos de ley, algunas bancadas comienzan a perfilar su mecanismo de conducción. Acá analizamos los casos del Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap) y Unión por el Perú (UPP).

Se trata de dos partidos políticos que vuelven a tener representación parlamentaria tras una larga ausencia. Frepap regresó al Congreso después de 20 años, y UPP (con nombre propio) después de 14 años. Su comportamiento en esta primera semana ha sido totalmente opuesto y acá analizamos sus variables.

Variable Indicador Frepap UPP Cohesión Votación sobre ley que otorga seis meses al Congreso para introducir cambios en las reglas electorales. En bloque (en contra). Fraccionada (10 abstenciones, 1 a favor, 1 en contra). Agenda Proyectos de ley. 3 iniciativas sobre reforma política. Ninguna iniciativa presentada. Disciplina interna Congresistas que viajaron en vuelo humanitario. Suspensión del miembro implicado. Ninguna medida anunciada.

Votos con argumentos

La votación del proyecto de ley que otorga seis meses al Congreso para introducir cambios en las reglas electorales se llevó a cabo la madrugada del martes 17. Solo dos bancadas se opusieron a dicha norma en el debate, Fuerza Popular y Frepap. Aunque solo esta última votó en contra de la iniciativa de Acción Popular.

La vocera del Frepap, María Teresa Céspedes (Lima), justificó la postura de su bancada al criticar que el pleno no haya tomado en cuenta la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (para que el solo puedan introducir cambios hasta julio y no hasta noviembre), y que no se haya esperado la opinión técnica del resto de organismos electorales encargados de la planificación de los comicios generales del 2021.

José Vega Antonio, es vocero y dirigente de Unión por el Perú. Dice que las discrepancias internas son naturales en las bancadas.





Unión por el Perú no justificó su posturaf raccionada, ni antes ni después de su votación. El vocero José Vega (Lima) solo aseguró que las discrepancias internas eran naturales en las bancadas.

Roberto Chavarría (Junín) votó a favor, Rubén Ramos (Puno) en contra, y el resto de 10 miembros -incluido Vega- en abstención. En la sesión no estuvo presente el legislador Héctor Maquera (Tacna) debido a que no asistió a la sesión, y hasta la fecha no jura al cargo.

El fraccionamiento al interior de UPP se mostró más en los siguientes días pues, tal como reveló este Diario, el parlamentario Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) se rehusó a inscribirse oficialmente a la bancada. Según explicó, su resistencia respondía que su movimiento ‘etnocacerista’ -que formó alianza con UPP para estas elecciones- no reconocía a José Vega como portavoz. Su permanencia en la bancada aún es incierta, y la unidad la bancada también.

Agenda prioritaria

Unión por el Perú no ha presentado ninguna iniciativa de ley hasta la fecha. En cambio, Frepap ya ingresó a trámite tres propuesta legislativas, todas sobre reforma política.

Las propuestas del Frepap apunta a cumplir algunas de sus principales promesas de campaña: la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la creación de la figura. de revocatoria congresal y elevar los mecanismos de transparencia en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

No solo destaca que sus primeras propuestas sean sobre reforma política, sino también la estructura del cuerpo de texto presentado. Los tres proyectos de ley cumplen con los requisitos exigidos: antecedentes, exposición de motivos sustentada y un análisis costo-beneficio bien justificado. Algo que no es común de observar en la media de las iniciativas de los periodos parlamentarios anteriores.

Para el politólogo José Incio, tanto su votación como sus proyectos revelan que Frepap cuenta con un buen equipo de asesores.

En UPP, el único asomo de su agenda lo encontramos en las declaraciones del legislador Posemoscrowte Chagua, quien aseveró que presentará una iniciativa que permita la liberación de su líder Antauro Humala, preso por el ‘andahuaylazo’.

Misma infracción, distinta vara

Esta última semana se reveló que tres congresistas usaron un vuelo humanitario para viajar al Cusco. Algunos de ellos aprovecharon incluso para llevar a sus familiares. Entre los cuestionados están representantes de Frepap y UPP.

El vuelo fue gestionado a pedido del presidente del Congreso, Manuel Merino, al titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos. Se trataba de un transporte humanitario para pasajeros varados. La polémica surgió cuando el congresista Rubén Pantoja (UPP, Cusco) priorizó a su familia.

La bancada UPP no se ha pronunciado al respecto. Solo existe un comunicado Antauro Humala, desde la cárcel, pidiendo la expulsión de Pantoja. Sin embargo, este medido forma parte de la pugna interna que existe entre el grupo de Antauro y el de José Vega.

Frepap ha sido categórico en pedir hasta la destitución de los parlamentarios implicados, entre los que se encuentra su parlamentario Juan De Dios Huamán Champi. En su interna, la bancada ha suspendido a Huamán quien afrontará un proceso disciplinario interno.

José Requena, socio de la consultora política 50+1, recordó que desde la campaña electoral se vio a Frepap como un grupo bastante disciplinado, fuera de las disputas públicas-familiares entre los fundadores del partido. “Su comportamiento responde a ese patrón disciplinado organizado. A pesar de que se avisto disputas de gente de afuera, dentro de la bancada se ve una cuestión bien monolítica”, refirió.

El analista político también refirió el accionar de Frepap revela que cuentan con un buen equipo de asesores. “Con una argumentación fija derespaldo, veremos que el portavoz tendrá función definida y su votación será en bloque”, sostuvo.

Respecto a UPP, Requena indicó que existe una alta probabilidad de que la bancada termine partida. “Sus disidencias responden a esta dinámica de pugna entre quien pesa más, si el dueño del partido o si la locomotora que fue Antauro”, indicó.