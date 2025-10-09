La bancada Fuerza Popular anunció una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, luego del atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina este miércoles que dejó como saldo cinco heridos.

En conferencia de prensa, luego que se suspendiera el pleno del Parlamento de hoy jueves debido a reclamos de los legisladores, el vocero de la bancada fujimorista César Revilla destacó los puntos del comunicado de su bancada, donde previamente habían convocado al ministro para que declare ante el pleno.

#Comunicado: Urge activar el plan integral de emergencia nacional contra el terrorismo urbano. pic.twitter.com/CAvod7lj47 — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) October 9, 2025

Sin embargo, agregó que presentarán una moción contra Malaver tras los hechos ocurridos contra la orquesta Agua Marina.

“Por esta y otras ineptitudes del actual Ministerio del Interior, estamos presentando en las próximas horas una moción de interpelación contra el señor para que venga a responder”, comentó.

Revilla agregó que si Carlos Malaver no acude de forma inmediata, “tendrá que el gabinete en pleno”.

“Vamos a empezar con acciones políticas de fuerza y esperamos que el Ejecutivo reacciones de manera inmediata. Por nuestros hermanos peruanos que necesitan que de una vez empecemos a reaccionar y evitemos más muertes y más desastres y más ataques”, explicó.

Antes de retirarse y sin aceptar preguntas de la prensa con el micrófono abierto, Fernando Rospigliosi, miembro de Fuerza Popular y también primer vicepresidente del Congreso, negó con un gesto que vayan a apoyar una una moción de vacancia contra Dina Boluarte.