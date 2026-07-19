La bancada Fuerza Popular anunció que sus diputados y senadores electos por Lima y que residen en la capital, además de los congresistas reelectos, no percibirán asignación por gastos de instalación.

A través de un comunicado, señaló que la decisión se adoptó el pasado 10 de julio en sesión conjunta de los senadores y diputados electos por el partido fujimorista.

Fue al considerar que dicho beneficio está destinado únicamente a cubrir los gastos de quienes deban trasladarse a instalarse por primera vez para el ejercicio de la función parlamentaria.

“Con esta decisión, Fuerza Popular reafirma su compromiso con la austeridad, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto por el dinero de todos los peruanos”, sentenció en el comunicado.

Comunicado de los senadores y diputados electos de @FuerzaPopular__. pic.twitter.com/wWrYP9CXVu — Bancada Fuerza Popular (@BankadaFP) July 19, 2026

Cabe indicar que la juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo, según informó la Oficialía Mayor del Congreso mediante un comunicado.

La fecha fue acordada por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso durante una sesión realizada en la sede del Parlamento y presidida por el senador electo Miguel Torres Morales.

En un segundo comunicado, la Oficialía Mayor, por encargo de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, exhortó a los partidos con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados a presentar los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.

De acuerdo con el quinto párrafo del artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito indispensable para que los grupos parlamentarios puedan participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

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Asimismo, las organizaciones políticas deberán acreditar, el 24 de julio, a sus portavoces titular y suplente, conforme a lo dispuesto por la Junta Preparatoria.