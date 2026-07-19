La juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo. (Foto: Archivo GEC)
La juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo. (Foto: Archivo GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

La bancada Fuerza Popular anunció que sus diputados y senadores electos por Lima y que residen en la capital, además de los congresistas reelectos, no percibirán asignación por gastos de instalación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.