La bancada Fuerza Popular anunció que respaldará la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, previamente respaldada por otras agrupaciones como Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista.
En un comunicado emitido hoy jueves 9 de setiembre, indicaron que el país vive una crisis de inseguridad y que actualmente hay una falta de liderazgo.
“Aunque reste poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más. Por ello, Fuerza Popular votará a favor de la vacancia presidencial, convencido de que es una medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza”, se lee en el documento.
Previamente, bancadas como Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista indicaron que comenzarían a recolectar las 33 firmas necesarias para impulsar la vacancia por incapacidad moral permanente de Dina Boluarte luego del atentado a balazos contra los miembros de la orquesta Agua Marina en Chorrillos este miércoles 8 de octubre.
En una anterior conferencia de prensa realizada esta mañana, Fuerza Popular solo había anunciado que impulsaría una moción de interpelación contra el ministro del Interior y posiblemente, si no prosperaba, un intento para que todo el Gabinete responda ante el pleno.
Fernando Rospigliosi, ante las consultas de la prensa, negó que su bancada fuera a apoyar una moción de vacancia presidencial contra Boluarte Zegarra.
Sin embargo, en su más reciente comunicado, la bancada fujimorista dijo que respaldó la sucesión constitucional de Boluarte tras el golpe de Estado de Pedro Castillo “por respeto al orden constitucional y para preservar la estabilidad y la democracia”.
Fuerza Popular incluye en su pronunciamiento tres numerales, empezando por una garantía que la bancada no buscará presidir el Congreso ni el gobierno de transición.
Asimismo, expresan su intención de promover el diálogo para superar la crisis actual y finalmente su intención de otorgar al próximo Gobierno facultades en materia de seguridad para enfrentar al crimen.
Esta posición fue reafirmada ante la prensa desde Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde el vocero fujimorista César Revilla confirmó lo expresado en su comunicado.
“La bancada en pleno venimos a informar que vamos a apoyar cualquier moción de vacancia que se presente contra la señora Dina Boluarte. Además, manifestamos que no vamos a presidir ningún gobierno de transición ni tampoco la presidencia del Congreso ni de la Mesa Directiva que se encuentre durante ese gobierno”, fue lo que manifestó.
