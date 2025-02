No obstante, tres de las cuatro bancadas que integran la Mesa Directiva del Congreso no apoyarán, por el momento, la destitución de Santiváñez. Esto a pesar de la serie de cuestionamientos en su contra, entre ellos el incremento de los homicidios en lo que va del 2025, el dinamitazo a la sede del Ministerio Público en Trujillo y una serie de equivocaciones, como sindicar a ciudadanos como miembros de redes criminales, cuando no lo eran.

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, refirió que su agrupación no apoyará la moción de censura en esta etapa. Es decir, sus congresistas no la firmarán.

“Si se llegase a juntar las firmas, evaluaremos los cargos y los descargos y tomaremos una decisión. La congresista Susel Paredes no ha puesto en conocimiento de APP los fundamentos [de su moción]”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Valdez negó que exista “un blindaje” a Santiváñez y señaló que la posición de su bancada es porque no le alcanzaron el documento. “No es un blindaje, porque quienes plantean esta moción quizás no han tenido la necesidad o el cuidado de transmitirnos cuáles son los fundamentos para esta moción. No se trata de plantear por plantear, sino de construir un consenso”, complementó.

Lee también: Todos los controversiales anuncios de Santiváñez que luego han sido desmentidos

El expresidente del Congreso evitó criticar al titular del Mininter por la ola de criminalidad que vive el país y sostuvo que “la inseguridad tiene a varios responsables”, no solo al ministro, sino también a la fiscalía, al Poder Judicial y el gobierno en su conjunto.

“Con respecto a la seguridad en el país, la nota para todo el sistema de justicia es desaprobatoria, no dejaría ahí solo al Ministerio del Interior, también están el Ministerio Público, el Poder Judicial y todo el gobierno que hace poco o nada por dar los recursos que se necesitan”, acotó.

La indefinición de Fuerza Popular

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a este Diario que aún no se ha definido una postura colectiva sobre la continuidad de Santiváñez. Agregaron que la Comisión Política de la agrupación naranja no se ha podido reunir desde hace un par de semanas, a raíz de temas personales y médicos de sus integrantes.

Las mismas fuentes refirieron que, antes de que inicie la nueva legislatura, en marzo, realizarían una cita, a fin de definir la agenda parlamentaria del fujimorismo para los próximos meses, y no descartaron que ahí se aborde la situación del ministro del Interior.

En diálogo con El Comercio, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) confirmó que en su bancada “no hemos definido nada todavía”.

Al ser consultado sobre si aprueba o no la administración de Santiváñez, Aguinaga respondió, a título personal, que los informes que brinda el Mininter muestran “que están trabajando en algo”. “Por ejemplo, del Tren de Aragua, la gran mayoría [de sus integrantes en el Perú] han sido capturados”, manifestó.

(Foto: Hugo Pérez | Archivo GEC)

El parlamentario fujimorista subrayó que el ministro del Interior debe ofrecer disculpas públicas al empresario Guillermo Ruiz Carbajal, a quien su sector sindicó como integrante de la organización criminal “Los Pulpos”, cuando en realidad el Ministerio Público no lo ha investigado por ello.

“Hay una grave equivocación y espero que sepan pedir disculpas, no pueden lanzar una denuncia de banda así a la ligera”, finalizó.

Desde Perú Libre, su portavoz, Flavio Cruz, dijo que su agrupación todavía no ha definido una postura como bancada, aunque adelantó que no está en la agenda del cerronismo.

“No es nuestro tema, nosotros estamos en otra agenda, [la continuidad o no de Santiváñez] es un tema del gobierno, que no está resolviendo la inseguridad ciudadana”, expresó.

Anteriormente, Cruz indicó que el cerronismo no está a favor de “mociones golondrinas, que lo único que buscan es figurar”.

“El juego de la izquierda radical”

La moción de censura en contra de Santiváñez tampoco ha tenido respaldo de la bancada de Acción Popular. El congresista de la lampa Luis Aragón dijo que su agrupación no ha tomado ningún acuerdo y remarcó, a título personal, que “no se le debe hacer el juego a la izquierda radical y extremista”, al pronunciarse en contra de la destitución del ministro del Interior.

Aragón, incluso, criticó que integrantes de Renovación Popular y Avanza País hayan suscrito la moción que promueve Susel Paredes.

“Es verdad que no estamos en un buen momento en la lucha contra la criminalidad y que faltan muchas cosas por hacer, pero no hay que hacerles el juego político a los extremistas”, subrayó.

Lee también: Santiváñez atribuye aumento de homicidios a atropellos y desata polémica

A su turno, el parlamentario Óscar Zea (Bloque Magisterial) indicó que en su bancada no han conversado sobre la moción de censura contra Santiváñez.

“Yo creo que [el ministro del Interior] está trabajando, obviamente que hay debilidades”, respondió al ser consultado sobre si él, a título personal, firmaría el documento.

Por su parte, el portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, afirmó que en su bancada dejaron en libertad a sus integrantes para que decidan por razones de conciencia si se adhieren o no la moción de censura contra el titular del Interior. Es por esa razón que el parlamentario Héctor Acuña la ha suscrito.

“No, yo no me sumaría. Yo he hecho una evaluación de la gestión que se viene realizando, hemos tenido reuniones con los viceministros [del Mininter] para ver el detalle, los pedidos que están haciendo desde el lado logístico, y se ve una acción ordenada. Cambiar al titular del pliego es volver todo a cero. Realmente, se está haciendo un trabajo complicado y extenso en el país”, argumentó.

Montoya señaló que si él pensara en “temas electorales” firmaría la censura, “pero no es lo correcto”. “Lo correcto es dar continuidad [a una gestión] y reasumir la seguridad ciudadana como corresponde”, finalizó.

(Foto: Fernando Sangama | GEC)

En declaraciones a la prensa en el Congreso, el ministro del Interior evitó referirse directamente a las mociones de censura que corren en ese poder del Estado en su contra, pero sí remarcó que le hubiera gustado que los parlamentarios que respaldan estas “estén más informados de la labor que está realizando” su sector “y los avances que tenemos”.

“Nosotros, los ministros, estamos expuestos a este tipo de circunstancias, son los congresistas los que deberán decidir cuál es la decisión que ellos adoptan”, manifestó.

El punto de vista

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que la postura asumida desde Fuerza Popular, APP y Perú Libre de no respaldar la presentación de una moción de censura contra Santiváñez “es torpe políticamente”. “En un gobierno tan repudiado y con un ministro del Interior tan cuestionado, ponerse de su lado es inconsecuente”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky indicó que la protección que recibe el ministro del Interior por un sector del Parlamento es una muestra de que el Congreso y Palacio de Gobierno “caminan de la mano”. “No hay un eje programático ni ideológico, sino una agenda compartida [en base a sus intereses]; la izquierda, los castillistas y la derecha no quieren la censura”, sostuvo.

El director de GFP refirió que si la congresista Susel Paredes llega a presentar su moción, esta “podría tener futuro”, al recordar que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini se salvó por dos votos de ser censurado en diciembre último.

“Toca ver el posicionamiento [de los partidos] de cara a la próxima campaña electoral; todavía esta no calienta, conforme avancen los meses creo que habrá más tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo”, mencionó.

La periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, indicó que un sector del Congreso tiene “un interés en común” con Santiváñez, al mencionar las diferencias de ambos con el Ministerio Público. Añadió que esta podría ser una de las razones por las cuales le brindan protección al titular del Mininter, a pesar de los pasivos con los que carga.

En diálogo con este Diario, Huertas refirió que una moción de censura no siempre termina en la destitución de un ministro.

“Es parte de una puesta en escena que el Congreso necesita ante una demanda popular y legítima por parte de la sociedad de seguridad”, expresó.

Al ser consultada sobre si esta moción puede servir para que se deje en claro cuáles son las bancadas que blindan a Santiváñez, respondió que “a estas alturas el Parlamento no valora a la opinión pública ni lo que diga la prensa”.