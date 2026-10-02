Miembros de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Miembros de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Por Redacción EC

La bancada de diputados de Fuerza Popular anunció un proceso de diálogo con otros grupos parlamentarios en el Congreso para reincorporar temas prioritarios de seguridad en el dictamen de facultades legislativas. Esto lo hicieron a través de un comunicado oficial emitido este viernes 2 de octubre.

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