La bancada de diputados de Fuerza Popular anunció un proceso de diálogo con otros grupos parlamentarios en el Congreso para reincorporar temas prioritarios de seguridad en el dictamen de facultades legislativas. Esto lo hicieron a través de un comunicado oficial emitido este viernes 2 de octubre.

El grupo parlamentario consideró necesario el debate general en el pleno del hemiciclo como la etapa oportuna para perfeccionar el texto sustitutorio. La agrupación calificó de insuficiente la fórmula legal aprobada en la instancia técnica ante el incremento de la criminalidad.

“Fuerza Popular trabajará con las demás bancadas para que, durante el debate en el Pleno, se incorporen medidas orientadas a recuperar el orden y garantizar un estado eficiente ante el Fenómeno El Niño”, manifestaron. En el texto mencionan que ha facultades legislativas incompletas y que se requieren herramientas contra estos temas específicos.

La bancada señaló que la norma excluyó la regulación sobre el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas en los establecimientos penales del país. Fuerza Popular advirtió la necesidad de actualizar las reglas del uso de la fuerza policial en intervenciones extremas.

La bancada de diputados de Fuerza Popular anuncia que buscarán incorporar temas en el pleno.

El pronunciamiento parlamentario también demanda la creación de un marco jurídico para tipificar como organizaciones terroristas a las bandas criminales transnacionales. La representación política exigió también la reforma integral del Sistema de Inteligencia Nacional para dotar de capacidad técnica a la DINI.

La agrupación reconoció el esfuerzo de los sectores políticos que superaron el bloqueo inicial de la bancada de Juntos por el Perú en las negociaciones. El grupo oficialista reiteró su postura firme para devolver la tranquilidad a las familias vulnerables golpeadas por la delincuencia urbana.

El comunicado enfatizó la urgencia de estructurar un marco estatal eficiente ante los riesgos provocados por el fenómeno El Niño en diversas regiones. Los diputados fujimoristas ratificaron su compromiso de impulsar normas democráticas orientadas al restablecimiento del orden público.

Dictamen aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario. El grupo de trabajo respaldó la propuesta con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones para abordar únicamente la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

El texto sustitutorio de consenso ingresará al pleno de la Cámara de Diputados para su debate y votación en la sesión del martes 7 de octubre. La iniciativa aprobada en la Cámara Baja requerirá la revisión de la Comisión de Constitución del Senado de la República antes de su evaluación final.