Durante la reunión de la bancada y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular, realizada la noche del último lunes, se realizaron dos votaciones. En la primera, por mayoría, el fujimorismo decidió ir por la conducción de la Mesa Directiva, por primera vez en el actual Congreso. Anteriormente, Acción Popular, APP, en dos oportunidades, y Avanza País se han hecho con la presidencia del Parlamento.

Y en la segunda votación, la agrupación naranja eligió como su candidata a dirigir el Congreso a Patricia Juárez, quien en el 2021 integró la fórmula presidencial de Keiko Fujimori y anteriormente fue teniente alcaldesa de Lima en la última administración de Luis Castañeda Lossio al frente de la capital (2014-2018).

Otras fuentes de El Comercio indicaron que la fórmula del llamado Bloque Democrático sería con Juárez a la cabeza y con Eduardo Salhuana (APP), Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País) a la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente.

Lee también: Ministro Santiváñez manejó tres empresas ligadas a un investigado por narcotráfico

Las mismas fuentes refirieron que inicialmente Perú Libre tenía previsto proponer a Américo Gonza, pero fue observado por los otros integrantes del llamado Bloque Democrático.

Gonza es investigado por el presunto delito de organización criminal por las presuntas irregularidades en los ascensos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Gonza ha impulsado una serie de proyectos, desde la presidencia de la Comisión de Justicia, en contra de los medios y a favor de su partido Perú Libre. (Foto: Archivo GEC)

En las próximas horas, se dará un conclave de los representantes del llamado Bloque Democrático para cerrar el acuerdo y el miércoles se haría oficial la candidatura de Juárez. El viernes es la elección.

Una elección unánime

Otras fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular detallaron que Juárez fue elegida como su candidata a la presidencia del Congreso por “unanimidad”. Agregaron que los congresistas Eduardo Castillo y Arturo Alegría, quienes buscaron ir a la primera vicepresidencia, no presentaron ninguna postulación a la interna, tras la primera votación, donde se decidió ir por la conducción de la Mesa Directiva.

Las mismas fuentes refirieron que la sola elección de la expresidenta de la Comisión de Constitución ya era una señal de que el partido naranja está dispuesto a ir, por primera vez en el actual Congreso, por la dirección del Poder Legislativo.

También señalaron que la figura de la parlamentaria genera “respeto” no solo al interior del fujimorismo, sino en otras bancadas.

De otro lado, fuentes de Alianza para el Progreso adelantaron a este Diario que Salhuana, al cierre de esta nota, es su candidato a la primera vicepresidencia del Parlamento. Además, refirieron que están de acuerdo con la candidatura de Juárez.

Cabe indicar que hace unos días, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, prácticamente le bajó el dedo a la postulación del parlamentario de Madre de Dios a la presidencia del Congreso.

¿Habrá una lista alterna?

Desde Renovación Popular, la congresista Norma Yarrow refirió que su bancada no ha llegado a ningún acuerdo con los partidos del Bloque Democrático.

“No nos consideran parte del bloque, no sé si es porque hemos tenido ciertas discrepancias con ellos, hemos votado en contra de la delegación de facultades, o de viajes [de la presidenta Dina Boluarte]. Hay una cosa que aclarar, nosotros no somos furgón de cola de los fujimoristas ni de los apepistas, tal vez somos incómodos para ellos”, manifestó a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

Yarrow sostuvo, a título personal, que, si se confirma una candidatura de Juárez a la presidencia del Congreso, ella la respaldaría.

“Yo sí le daría mi respaldo si Patricia Juárez va a la presidencia del Parlamento, la considero una extraordinaria candidata, tiene los galardones para ser una presidenta del Congreso buena”, subrayó.

Yarrow y Juárez fueron parte de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular), cuando Castañeda Lossio era el líder de ese partido.

La congresista del partido celeste, no obstante, remarcó que, si el Bloque Democrático decide postular a APP a la presidencia, ella buscaría formar una lista alterna para la Mesa Directiva.

“Se nos han acercado Acción Popular, Somos Perú, algunos no agrupados, también bancadas de la izquierda. Hay mucho descontento con que APP vuelva a presidir el Congreso con 10 u 11 congresistas”, acotó.

Más información

Las bancadas de Podemos Perú y Acción Popular no tendrán espacio en la Mesa Directiva, pero sí podrán elegir comisiones importantes. El primero busca la presidencia de Fiscalización y el segundo de Vivienda, de acuerdo con fuentes de El Comercio.