La bancada Fuerza Popular defendió que Fernando Rospigliosi permanezca dentro de la Mesa Directiva como primer vicepresidente y, por ende, en la presidencia del Congreso en ausencia de José Jerí. Esto, a pesar que en un comunicado previo aseguraron que no iban a encabezar el Parlamento tras la vacancia de Dina Boluarte.

En el debate previo a la votación que terminó rechazando la moción de vacancia contra toda la Mesa Directiva, el vocero fujimorista César Revilla tomó la palabra para asegurar que sí estaban respetando lo anunciado días atrás.

“Nosotros fuimos claros. No vamos a presidir el Congreso puesto que claramente, en aplicación de la ley 27375 menciona que el señor congresista José Jerí Oré sigue siendo presidente del Congreso de la República y encargado del despacho presidencial. Por lo tanto, el congresista Fernando Rospigliosi sigue siendo primer vicepresidente y encargado de las funciones administrativas del Congreso de la República”, aseguró.

El portavoz se pronunció en respuesta a los cuestionamientos dentro de la moción de censura y durante el debate contra Fuerza Popular por su comunicado del 9 de octubre.

Ahí, señalaron textualmente: “No vamos a presidir ningún gobierno de transición ni tampoco la presidencia del Congreso ni de la Mesa Directiva que se encuentre durante ese gobierno”

#ÚltimoMinuto: Fuerza Popular votará a favor de la vacancia de Dina Boluarte. pic.twitter.com/gE5qnUXhLy — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) October 9, 2025

“No vamos a caer en dejar de desconocer la Constitución ni permitirles el intento de tomar el poder por la fuerza, manipulando a nuestro jóvenes”, aseguró Revilla en medio de los cuestionamientos.