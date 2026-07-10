El partido Fuerza Popular definió a sus voceros en el Congreso bicameral para el periodo 2026-2027. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
El partido Fuerza Popular definió a sus voceros en el Congreso bicameral para el periodo 2026-2027. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

El partido Fuerza Popular realizó la elección de los voceros para el nuevo Congreso bicameral, correspondiente al periodo legislativo 2026-2027.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.