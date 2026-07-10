El partido Fuerza Popular realizó la elección de los voceros para el nuevo Congreso bicameral, correspondiente al periodo legislativo 2026-2027.

De esta manera, la Cámara de Diputados contará con la vocería titular de Cecilia Chacón, mientras que Arturo Alegría fue designado como vocero alterno o suplente.

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En tanto, para la Cámara de Senadores, Patricia Juárez asumirá la vocería titular y Víctor Flores fue elegido como vocero alterno.

En la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón fue elegida vocera titular y Arturo Alegría, vocero alterno.



Con esta elección, nuestra bancada inicia una nueva etapa con unidad y compromiso al servicio del país.



(2/2) pic.twitter.com/LfwxKYyrcs — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) July 11, 2026

La definición de estas vocerías se realizó durante la jornada de inducción parlamentaria, evento realizado en Cañete al que asistió la presidenta electa Keiko Fujimori.

“A partir de ahora y con gran responsabilidad, gratitud y humildad nos preparamos para ser bancada de Gobierno y Fuerza Popular para dirigir los destinos de nuestro país por 5 años”, expresó durante la bienvenida a los nuevos representantes del Legislativo.

La presidenta electa además enfatizó que su gobierno se basará en trabajo constante y “absoluta dedicación” a nuestro país en el próximo quinquenio.

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“Lo único que ustedes van a ver de mí es absoluta dedicación a nuestro país. Sé que no soy perfecta, que puedo cometer errores, pero lo que sí van a ver es una presidenta caminando, escuchando, construyendo, inaugurando obras, pero sobre todo dando la cara”, subrayó.