En la cita que los representantes de Fuerza Popular ante la Comisión Permanente y exparlamentarios de esa organización realizaron este miércoles se informó que el próximo domingo se reunirán los delegados del partido para evaluar y definir la participación en las elecciones congresales extraordinarias que se efectuarán el 26 de enero del 2020. Así lo dio a conocer el legislador naranja Mario Mantilla.

En la reunión del miércoles que se llevó a cabo en el local del Paseo Colón, y en la que participaron unos treinta miembros de lo que fue la bancada de Fuerza Popular, no se tomó ningún acuerdo. “La reunión fue básicamente informativa sobre la disolución del Congreso y otros temas de actualidad, también se habló de las elecciones pero de manera muy general”, refirió Mantilla a El Comercio.

El exvicepresidente del Congreso precisó que la posible participación de Fuerza Popular en los próximos comicios recién se definirá en la reunión de delegados que se ha convocado para este domingo. Algunos fujimoristas como Héctor Becerril han señalado que se debe intervenir en esas elecciones “para no dejar el campo libre a los izquierdistas”.

Respecto a si se ha barajado la posibilidad de que los excongresistas naranjas puedan ir a la reelección, Mantilla sostuvo que ese asunto no se ha tocado porque aún no se conocen las reglas del próximo proceso electoral. “Cuando el Jurado Nacional de Elecciones defina las reglas recién podremos hablar de ese tema, no antes”, indicó.