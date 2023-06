“La bancada no hará cuestión de Estado, nos tomó meses llegar a un acuerdo sobre la bicameralidad, pero también coincidimos en que la oportunidad de continuar no es la mejor”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El proyecto sobre la bicameralidad se encuentra en cuarto intermedio, luego de que en el pleno del jueves 8 de junio no alcanzará por segunda vez los 87 votos requeridos para su aprobación.

Ese día, el Parlamento- a solicitud del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular)- reabrió el debate del retorno a las dos cámaras a pesar de que esa iniciativa tampoco alcanzó el respaldo requerido el 15 de julio del año pasado. Aquella vez logró solo 71 adhesiones.

Galarreta también dijo que “es difícil negar el descrédito” que tiene el Congreso, a raíz de la protección que han brindado a ciertos parlamentarios que han sido protagonistas de escándalos, entre ellos los investigados por recortar el sueldo a sus trabajadores o por ser “Niños” del expresidente Pedro Castillo.

De esta manera, respaldó las declaraciones que ofreció la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien sostuvo que el actual Parlamento no tiene la legitimidad para crear un Senado.

“Creo que podríamos analizar el tema de la bicameralidad. Esa pésima imagen [que tiene el Legislativo] debería hacer reflexionar a todos los demás grupos si es que este es el momento y si es que este es el Congreso que tiene la legitimidad para crear una cámara adicional. Pienso que no [tiene legitimidad]”, dijo Fujimori Higuchi en “Panorama”.

El secretario general fujimorista precisó que su agrupación sí está a favor de la bicameralidad, porque la consideran “una buena reforma”, pero remarcó que se debe “evaluar la viabilidad de la oportunidad”.

Negó que las recientes críticas hechas por Fujimori Higuchi al Congreso tengan como trasfondo una eventual cuarta postulación de ella a la Presidencia de la República.

Galarreta indicó que su bancada ya hizo el esfuerzo por la bicameralidad, pero el debate se redujo al incidente protagonizado por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), quien presionó, visiblemente ofuscada, a Francis Paredes (Bloque Magisterial) para que cambie su voto y así permita la aprobación inicial de la reforma.

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), adelantó que “es muy difícil” que en las tres sesiones plenarias que restan antes del final de la actual legislatura se pueda volver a votar la bicameralidad, salvo que exista un consenso público que permita superar los votos que se necesitan.

“Estando a un solo voto de diferencia [para aprobar el retorno del Senado] es muy difícil insistir, solo si hay un margen mayor y esto lo expresen los voceros y lo digan. Ya se verá más adelante qué es lo que pasa, quizás en la próxima legislatura”, expresó.

Guerra García, en diálogo con El Comercio, dijo que Fuerza Popular defendió el dictamen de las dos cámaras, pero no van a ir a perder nuevamente en el pleno y que “encima nos cobren la factura política”.

El congresista naranja apoyó las críticas de Fujimori Higuchi al actual Legislativo.

“No hay un doble discurso, la deslegitimidad del Congreso es algo que no se puede tapar, y eso no es por el trabajo de nuestra bancada que ha sido serio”, finalizó.

“Le ha jalado la alfombra a su bancada”

Las declaraciones de Fujimori Higuchi sobre el Parlamento fueron rechazadas por, al menos, cinco agrupaciones. Desde Avanza País, el congresista Alejandro Cavero consideró que la ex candidata presidencial “le está jalando la alfombra” a Fuerza Popular, porque Guerra García y Juárez han sido los principales impulsores del retorno a la bicameralidad en los dos últimos años.

“Es obvio que la señora Fujimori está pensando en una cuarta candidatura, en cómo mantener su relativa popularidad o en cómo no seguir aumentando su antivoto. No hay manera de cambiar el Congreso si no abordamos los problemas de fondo. Y no coincido con ella de que el Congreso no tenga legitimidad. Esta se deriva de la Constitución”, sostuvo.

En diálogo con El Comercio, Cavero señaló que si la exparlamentaria se guía de la popularidad para hablar de legitimidad ninguno de los últimos cinco Congresos, “ni siquiera el que ella controló con 73 parlamentarios”, tuvo legitimidad.

El congresista de Avanza País exhortó a la bancada de Fuerza Popular a sincerar su postura sobre el regreso del Senado.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, calificó de “desatinada” la declaración de la lideresa de Fuerza Popular, al sostener que el Congreso “tiene toda la legitimidad de sus electores”. “Si ella cree que su bancada no la tiene, ese es problema de su partido”, manifestó a este Diario.

Montoya advirtió que existe un doble discurso en el fujimorismo, luego de recortar que fue Guerra García el principal impulsor de la bicameralidad.

“Yo creo que la señora Fujimori está pensando en su lanzamiento como candidata, esa es la impresión que da”, acotó.

A su turno, el portavoz alterno de Acción Popular, Ilich López, refirió que las decisiones del Parlamento no se deben basar en la opinión de un dirigente de uno de los partidos que lo conforman. Añadió que la bicameralidad es una reforma que el país necesita.

“Aquí se hacen lo que dicen las normas, lo que dice la Constitución, yo no coincido con la opinión de la señora Fujimori, al contrario, el Congreso sí tiene la legitimidad para aprobar esa y otras reformas. No vamos a ir al son o ton de lo que diga cualquier dirigente de un partido político”, expresó a este Diario.

Al respecto, el vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, afirmó que no comparte la postura de Fujimori Higuchi y subrayó que los congresistas han sido elegidos por el voto popular y “que esa legitimidad otorgada por las urnas es por un período constitucional”. Es decir, cinco años.

“La legitimidad no nos la da una encuesta del momento, sino el respaldo en las urnas, así es como se define la democracia. La bicameralidad es una necesidad para el país, es una reforma que tenemos que acometer para garantizar que no se repita la crisis actual, que en gran medida es por el sistema unicameral”, sostuvo.

Salhuana indicó que la posición de Fujimori Higuchi “no es coherente” a los votos de Fuerza Popular, que respaldó la bicameralidad con sus votos.

Por su parte, el portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, dijo que la lideresa del partido fujimorista “no es quien para decir si el Congreso tiene o no legitimidad”.

Zeballos refirió que es la bancada de Fuerza Popular la que debe tomar una decisión independiente.