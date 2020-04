El texto sustitutorio sobre el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) que se debatirá hoy viernes en el pleno podría sumar más modificaciones. El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus (Lima), remitió en la víspera una propuesta con una disposición complementaria que fija plazo al Poder Ejecutivo para presentar un paquete legislativo sobre la reforma del sistema de pensiones, tanto público como privado.

La disposición plantea establecer un plazo máximo de 60 días calendario culminado el estado de emergencia nacional a consecuencia de la la pandemia del coronavirus. En dicho plazo, el Poder Ejecutivo debería remitir al Congreso los proyectos de ley respectivos sobre la reforma al sistema de pensiones, anunciada esta semana por el presidente Martín Vizcarra.

El documento del vocero fujimorista también propone precisar que la norma del Congreso -sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP- “no deroga, suspende o sustituye lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nª 34-2020 ni en otras normas vigentes que establezcan medidas relacionadas al retiro total o parcial de los fondos a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones”.

Esto último quiere decir que no afectará la medida aprobada por el Ministerio de Economía, para que los trabajadores que no están en planilla desde hace seis meses puedan retirar S/2 mil de su fondo privado de pensiones. En un primer momento, la propuesta del gobierno alcanzaba solo a los trabajadores que no estaban en planilla desde hace un año, pero luego se extendió el beneficio.

Según se indica, el planteamiento de Diethell Columbus apunta a no generar incertidumbre respecto a los beneficiados de la medida del gobierno, debido a que varias AFP ya empezaron a comunicarse con sus afiliados para la liberación de su dinero.

Además, de lograrse aprobar la propuesta del Congreso, su promulgación dependerá del mismo presidente Martín Vizcarra, quien tiene 15 días para evaluar si la ratifica o la observa. Sumado a esto, el texto del Congreso especifica que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deberá determinar el procedimiento operativo en un plazo que no exceda 15 días. Es decir, la norma podría demorar un mes en aplicarse, en el peor de los escenarios.

Por último, el oficio de Fuerza Popular plantea algunas correcciones de redacción al texto sustitutorio que fue impulsado por Alianza para El Progreso y que cuenta con el respaldo de ocho de las nueve bancadas legislativas.