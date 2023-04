El congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, aseguró que su bancada está preparando una acusación constitucional contra María Cordero Jon Tay tras el reportaje en el cual se reveló el recorte de sueldo que aplicó contra trabajadores del Poder Legislativo.

“Vamos a presentar la acusación constitucional y lo vamos a hacer también los voceros con los congresistas. O sea, una denuncia constitucional para que sea desaforada”, adelantó en declaraciones a Canal N.

Un reportaje de “Punto final” informó el último domingo que un extrabajador parlamentario reveló cómo María Cordero Jon Tay exigía que le entregue el 50% de su sueldo, y luego un 75% del total de su remuneración que ascendía a 9 mil soles bajo la excusa de que necesitaba el dinero para pagar compromisos de la campaña electoral.

“Vamos al cajero entonces. No sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito (el dinero). Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron. Ya, vamos al cajero de una vez”, se oye en un audio atribuido a Cordero Jon Tay.

Guerra García aseguró que la ciudadanía merece explicaciones y disculpas por parte de Fuerza Popular ante la información difundida sobre su colega de bancada, y garantizó que están coordinando con otras bancadas para evitar algún tipo de blindaje, sobre todo porque aseguro que los motivos por los cuales María Cordero pedía dinero eran falsos.

“Ha señalado cosas que no son ciertas, pidiendo por la campaña de Keiko Fujimori a Tumbes, pero ella no fue a Tumbes, porque no tuvo permiso. Fue una campaña limitada por el juez. Tampoco Kenji Fujimori participó en ningún acto de campaña. Distorsiona lo que se puede hacer en una campaña. Además, menciona al presidente (Alberto) Fujimori y señala que se tiene que usar para su salud. Es decir, todo eso es mentira”, manifestó el congresista.

En esa misma línea opinó la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, al indicar que pide disculpas por la actitud de María Cordero.

“Rechazamos tajantemente lo que ella ha dicho, no es verdad. Es una persona que nos está demostrado que está cometiendo delitos, porque esto es un acto delincuencial”, explicó tras señalar que está preparando la denuncia constitucional.