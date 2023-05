Gutiérrez- quien fue abogado de Vladimir Cerrón y militante de Perú Libre hasta marzo último- tendría el respaldo de un sector de la bancada naranja, de acuerdo a fuentes de El Comercio. Por ejemplo, los congresistas Arturo Alegría y Eduardo Castillo lo incluyeron en su terna final dentro de la comisión seleccionadora.

“Fue parte de nuestra terna, eso es imposible de negar, nuestra terna fue Delia Múñoz, Cartolín y él. Siendo Gutiérrez el único postulante en carrera [de los mencionados] es evidente que yo haya mencionado, a título personal, que queremos respaldar esa decisión”, manifestó Alegría en comunicación con este Diario.

El también portavoz alterno de Fuerza Popular precisó que su agrupación deberá definir si mantiene el acuerdo adoptado hace un par de semanas o si decide rechazar las postulaciones de Gutiérrez y de Rioja.

Alegría dijo que no es “un factor determinante” que el exparlamentario nacionalista haya sido representante legal de Cerrón.

“Todas las personas que están postulando tienen un pasado, más allá si fue o no el abogado de Cerrón, aquí estamos calificando sus cualidades. Si es cercano o no a Cerrón, no ha sido, no es un factor determinante [para tomar una decisión]”, subrayó.

El congresista fujimorista dijo que sustentará, en la reunión de su bancada de este martes, su decisión en respaldo a la candidatura de Gutiérrez.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron que no descalificarán al letrado por haber defendido a Cerrón. “Lo conocemos de su etapa de congresista, y hay un grupo que considera que tiene algunas fortalezas políticas”, refirieron.

El Comercio intentó comunicarse con Patricia Juárez, vocera titular de Fuerza Popular, pero desde su oficina señalaron que no se pronunciaría sobre este tema.

“El Perú necesita a un defensor”

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, adelanto que la dirigencia de su partido respetará la decisión que adopte su bancada respecto a la elección del nuevo defensor del Pueblo. Agregó que tras la renuncia de Cartolín Pastor, la terna que se votará en el pleno debió ser completada por Múñoz, quien fue ministra de Justicia y DD.HH. en el efímero gobierno de Manuel Merino.

Galarreta evitó responder si una eventual designación de Gutiérrez constituiría la entrega de la Defensoría del Pueblo a Perú Libre.

“Me voy a abstener [de responder]. Nosotros creemos que se necesita elegir a un defensor del Pueblo, tener a interinos hace que esta institución pierda legitimidad. La bancada verá si vota por los dos candidatos, si vota por uno solo”, expresó.

El expresidente del Congreso confirmó que Gutiérrez se reunió con su bancada y con Keiko Fujimori, lideresa de su partido. Pero precisó que ellos recibieron a todos los postulantes.

“Nosotros hemos cumplido, somos el único partido que ha escuchado a todos [los candidatos a defensor]”, concluyó.

Al respecto, el excongresista Miguel Torres, integrante de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del fujimorismo señaló que si en un primer momento su agrupación decidió respaldar a Cartolín, Rioja y Gutiérrez fue porque “no queremos ser un obstáculo” para la elección del sucesor de Eliana Revollar en la Defensoría del Pueblo.

“Tras la salida de Cartolín, y sin la posibilidad de que nuestra candidata [Múñoz] suba [a la terna], los miembros de la bancada deben hacer una reflexión sobre si apoyan [a los dos que quedan] o no hacerlo […] El Perú necesita un defensor del Pueblo, pudiendo ser Rioja o Gutiérrez”, complementó.

Torres, en comunicación con El Comercio, sostuvo, a título personal, que no ve “un problema” en que uno de los postulantes a defensor del Pueblo “haya estado vinculado a un partido o haya sido abogado” de un líder político. “No lo veo mal”, acotó.

¿Y las otras bancadas?

Por su parte, el portavoz alterno de Acción Popular, Ilich López, dijo que probablemente su bancada respaldará la candidatura de Rioja Vallejos, quien consideró como un “escenario de dictadura” las decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la etapa de entrevistas a los candidatos.

López dijo que su agrupación no ha decidido si apoyará o no a Gutiérrez, si es que Rioja no llega a los 87 votos requeridos.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, refirió que la semana pasada su bancada se reunió con Rioja y Gutiérrez, “pero aún no tomamos una decisión”. “Los vamos a hacer poco antes del día de la votación”, agregó.

Montoya indicó que evaluarán todos los elementos, entre ellos la cercanía de Gutiérrez con Cerrón, para adoptar un acuerdo.

La semana pasada, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, anunció que la elección del nuevo defensor del Pueblo se realizará este jueves 18 de mayo.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Avanza País y de APP, pero no respondieron a nuestras llamadas y mensajes.

“El proceso está viciado”

El ex defensor del Pueblo Walter Albán consideró que el referido proceso de selección del sucesor de Revollar “está viciado”, porque “no se han dado las condiciones para que puedan postular personas que reúnen la idoneidad” para el cargo. Agregó que el Parlamento ni siquiera aprobó un reglamento, como la ley lo exige.

“Han hecho una convocatoria por invitación, eso no es la mejor manera y atenta contra la independencia”, manifestó a El Comercio.

Albán sostuvo que Rioja y Gutiérrez, los dos postulantes finalistas a defensor del Pueblo, “están muy vinculados” al Congreso, al recordar que el primero trabaja en ese poder del Estado desde hace 28 años, mientras el segundo es asesor de la Comisión de Justicia y DD.HH., que preside el perulibrista Américo Gonza.

Precisamente, Gonza sustentó en el pleno hace una semana y media el dictamen que busca aumentar de tres a cuatro años de prisión el delito de difamación agravada. La llamada “ley mordaza” ha sido rechazada por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y los gremios periodísticos.

“Ambos [Rioja y Gutiérrez] son asesores, tienen un trato frecuente con los congresistas, y a partir de ahí pretenden lograr esta nominación. El proceso está viciado, cualquier persona que logre la designación no reúne las condiciones para ser defensor del Pueblo ni tendrá la independencia [frente a ese poder del Estado]”, remarcó.

Respecto al excongresista Gutiérrez, Albán advirtió que el haber sido abogado de Cerrón, ex gobernador regional de Junín sentenciado por corrupción, “lo desacredita” para pretender llegar a la Defensoría del Pueblo.

A su turno, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, dijo que Rioja y Gutiérrez tienen un nivel “por debajo” de los anteriores defensores del Pueblo, entre elegidos e interinos. Agregó que ambos tienen “un perfil limitado”.

En diálogo con este Diario, afirmó que el Congreso ha priorizado “una decisión política” a “criterios meritocráticos” en el proceso de elección del titular de la Defensoría del Pueblo. “Distintos voceros del Parlamento han criticado a aquellos que pedían que hubiera una mayor exigencia sobre los perfiles”, expresó.

Lanegra señaló que si la elección de altos funcionarios solo se basa en “criterios políticos, la posibilidad de un intercambio [de favores] crece notablemente”.

También remarcó que lo ideal sería que se organice un nuevo proceso que le dé a la Defensoría del Pueblo un funcionario de calidad comprobada.

Perfil ¿Quién es Gutiérrez? Gutiérrez Cóndor fue militante de Perú Libre hasta marzo último. Precisamente, la bancada del lápiz es la principal promotora de su candidatura a defensor del Pueblo. Hasta setiembre de 2021, el abogado estuvo afiliado al Partido Nacionalista. Entre el 2011 y 2016 fue congresista de Gana Perú, alianza electoral que llevó a Ollanta Humala a la Presidencia en ese mismo periodo.

Gutiérrez fue cuestionado por haber realizado un viaje a Rusia con Alexis Humala en julio de 2011. En ese periplo, según denuncias periodísticas, el ‘hermanísimo’ intentó negociar con las autoridades rusas supuestamente como enviado especial de la administración nacionalista.

Algunos proyectos que presentó fue la creación de un colegio de detectives y nombrar al cielo peruano como “Cielo del Capitán FAP José Abelardo Quiñones”, en honor al héroe nacional. Esta última iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en abril del 2014.

También cobró notoriedad, durante el gobierno de Humala, por colocar una foto de Nadine Heredia, entonces primera dama, al ingreso de su despacho.

Entre agosto 2021 y agosto 2022 fue coordinador en el Congreso. La planilla de este poder del Estado muestra que Gutiérrez fue asesor del grupo parlamentario Perú Libre. Posteriormente, ingresó como profesional al Legislativo, específicamente a la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Américo Gonza (Perú Libre).

Sin embargo, Gutiérrez no solo ha estado vinculado al partido y a la bancada, también al fundador Vladimir Cerrón. En agosto del 2021, durante el allanamiento e incautación de bienes a inmuebles de Cerrón, Gutiérrez fue presentado como su abogado en la investigación por presunto lavado de activos que involucraba al partido Perú Libre.