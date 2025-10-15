¿Cambios en la Mesa Directiva del Congreso?: Los cuatro escenarios que se abren y las movidas que se alistan

El factor Fuerza Popular

Tras cambiar de posición y decidir apoyar la vacancia contra Boluarte el último jueves, Fuerza Popular también adelantó públicamente que “no vamos a presidir ningún gobierno de transición ni tampoco la presidencia del Congreso ni la mesa directiva que se encuentre durante ese gobierno”. El fujimorismo tiene 21 integrantes, por lo que su respaldo fue determinante para que otras bancadas se plieguen y hagan efectiva la medida.

Sin embargo, la segunda parte del anuncio —su negativa a presidir la mesa— sigue pendiente, ya sea de ser confirmada o en su defecto descartada. Y es que tras la vacancia y efectuada la sucesión constitucional, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), asumió como encargado de la Presidencia del Parlamento.

El último lunes, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante dijo que, en efecto, su bancada acordó que no iba a participar en el nuevo gobierno ni tampoco en la mesa del Congreso, “indicando con ello que probablemente estemos apuntando a hacer una recomposición de la mesa directiva”.

¿Significa que habrá nuevas elecciones? “Es muy probable, no sabemos si será una elección puntual del nuevo presidente del Congreso solamente y todo lo demás queda igual; o si toda la mesa directiva debe renovarse y eso por supuesto depende de lo que diga el pleno”, respondió Bustamante.

Este Diario buscó a portavoces tanto del partido naranja como de la bancada, pero no fue posible recoger comentarios para este informe. Sin embargo, una de las fuentes consultadas sostuvo que las declaraciones de Bustamante fueron a título personal y que en la agrupación aún no se ha visto el tema, minimizando lo esbozado.

Tras la sucesión constitucional efectuada, la mesa directiva —elegida en julio pasado, con 79 votos a favor en el Parlamento— quedó así: Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), primer vicepresidente y encargado ahora de la Presidencia del Congreso; Waldemar Cerrón (Perú Libre), segundo vicepresidente; e Ilich López (Acción Popular), tercer vicepresidente.

Lo que se cocina en los otros frentes

A opinión del portavoz de la Bancada Socialista, Jaime Quito, “toda la Mesa Directiva debe ser cambiada”, incluido su titular José Jerí y quien ahora ostenta la Presidencia de la República. En su mirada, “no puede estar ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo el ‘pacto’ que ha llevado a la convivencia, el cogobierno y el blindaje de Dina Boluarte”.

“El Congreso no puede continuar estando de espaldas a la población, con los ojos cerrados a una realidad que exige el cambio total. No podemos simplemente decir: con la vacancia se terminó todo y aquí hay un renacer. De ninguna manera, eso es simplemente mantener lo mismo”, comentó Quito a El Comercio.

En esa línea, adelantó que promoverán, desde su bancada, una nueva moción de censura contra toda la mesa directiva, incluido Jerí. Y que en las próximas horas se estarán recogiendo las firmas requeridas en la interna del Congreso.

Por otro lado, en la bancada de Perú Libre, se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Bustamante, indicando que aún no se les ha informado de ninguna conversación para efectuar un cambio en la actual conformación. El partido del lápiz tiene presencia en la actual mesa a través del congresista Waldemar Cerrón, quien es el segundo vicepresidente.

“A mí también me ha extrañado la declaración del congresista Bustamante. Que yo sepa, según como se tiene como está conformada la mesa, no va a haber nada, ningún movimiento que yo sepa. Me parece extraño. (…) Soy el vocero y hasta ahorita no hemos sido convocados, todo está normal”, explicó a El Comercio el portavoz perulibrista, Flavio Cruz.

No han sido informados, ¿pero respaldarían algún cambio en Perú Libre? Cruz dijo que no, pues lo que se busca es la estabilidad, precisó. “¿Para qué estar moviendo? Ya falta poco tiempo, creo que afectaría incluso al Ejecutivo, aquí adentro de hecho debe haber algunos intereses… hay gente que por un mes no importa asumirían el cargo. Pero ese no es el objetivo, daríamos una mala imagen al país”, aseveró.

Por su parte, el portavoz alterno de Acción Popular, Luis Aragón, consideró —a título personal— que en su mirada sería “un buen gesto político que exista una recomposición de la mesa directiva, pues ante todo tiene que primar el interés nacional más que los intereses particulares”. Su bancada se reunirá este miércoles y es probable que se aborde el tema.

“En este caso, creo que ya no debe incluirse al presidente Jerí porque se generaría más inestabilidad, incluso podría haber temas de desgobierno. Me parece que ya no debe incluírsele, pero sí las vicepresidencias. [¿Acción Popular podría ya no conformar la mesa?] Son decisiones del grupo parlamentario, Acción Popular puede o no integrar la mesa directiva. No tiene que haber un condicionamiento. Lo ideal sería que sí, pero tampoco el tener una posición cerrada. Siempre a la apertura, el diálogo es lo mejor”, expresó Aragón.

Sobre los anuncios desde la bancada Fuerza Popular para apartarse de la conducción del Congreso en lo que queda del período, sostuvo que hay un cálculo político. “Ellos tendrán que detallar cuáles han sido los verdaderos fundamentos, pero a simple vista sí parece que existe todo un cálculo político. Pero la población es inteligente y se da cuenta de todo esto”, comentó Aragón.

En caso de Alianza para el Progreso, aún no se han pronunciado sobre el tema. Tampoco desde Podemos Perú ni en Renovación Popular. Este Diario intentó contactar a sus portavoces al respecto, pero no respondieron.

Los escenarios que se abren

En ese contexto, el Congreso deberá definir en su interior el rumbo a seguir, pues las actividades parlamentarias deben continuar sin verse afectadas por nuevas crisis políticas. Frente a esta situación, se abren cuatro frentes principales, según especialistas consultados por El Comercio.

1. La continuidad:

José Jerí y el resto de los tres integrantes de la Mesa Directiva continúan en sus respectivos cargos. Con ello, por sucesión constitucional y al amparo del artículo 115 de la Constitución, Jerí continúa para todo efecto práctico como presidente del Congreso, pero a cargo de la Presidencia de la República. Y Fernando Rospigliosi sigue como primer vicepresidente, pero encargado de la Presidencia del Legislativo. Ello hasta julio del próximo año.

2. Una censura total:

Se aprueba una moción de censura conta todos los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, con lo cual los actuales salen de sus cargos. Con ello, se elige a una nueva lista y quien gane la presidencia del Congreso asumiría la Presidencia de la República. El primer vicepresidente, asumiría la conducción del Congreso.

“Este escenario implicaría que se elija a una nueva mesa directiva. Dado que el presidente Jeri sigue siendo, formalmente, presidente del Congreso, la censura de la mesa implicaría, indirectamente, su salida de la presidencia de la República. El antecedente más parecido a éste es el del excongresista Manuel Merino el 2020”, explicó a este Diario el abogado constitucionalista Heber Joel Campos.

3. La renuncia:

Uno de los integrantes actuales -como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)- renuncia y queda vacante su cargo. Con ello, se debe de convocar a las elecciones internas, pero únicamente para cubrir este puesto. En caso de renunciar Rospigliosi, su reemplazo asumiría la conducción del Congreso, mientras que los otros miembros se quedan en su vicepresidencia.

“En este supuesto, el artículo 12 del Reglamento del Congreso prevé una nueva elección, pero solo para reemplazar al integrante de la mesa renunciante. Ya ha ocurrido muchas veces en el pasado. Se trata de un supuesto pacifico”, comentó Campos.

4. Una censura parcial:

Se promueve una moción de censura parcial, únicamente comprendiendo a uno de los tres vicepresidentes del Congreso, o en su defecto comprendiendo a los tres. De llegar a aprobarse, el primer vicepresidente que sea elegido en su reemplazo asumiría la Presidencia del Congreso.

“Opera la misma regla del supuesto anterior. Sería atípico que renuncien o sean censurados todos los integrantes de la mesa con excepción de su presidente, pero formalmente posible. No recuerdo un supuesto como este en el pasado reciente”, agregó Campos.

“Los cuatro escenarios son válidos constitucional y reglamentariamente. En el caso que el Congreso decida, por ejemplo, aceptar la renuncia del primer vicepresidente Rospigliosi, pues tendría que ser el propio Legislativo el que elija a su reemplazo. Pero lo cambian solo a él, no al resto de integrantes de la mesa”, expresó, por su parte, el abogado constitucionalista Erick Urbina.

Según detalló, Jerí continuará siendo encargado de la Presidencia de la República en cuanto sea presidente del Congreso. Cuando deje de serlo ya sea porque lo censuren o porque renuncie —como ocurrió con Merino—, el Congreso deberá elegir a quien lo reemplace.