Fuerza Popular, Renovación Popular y APP se enfrentan por elección de José Balcázar como presidente del Congreso

Los tres grupos parlamentarios se culparon unos a otros de haberle otorgado los votos necesarios para proclamarlo ganador durante la segunda vuelta, cuando se disputaba la Presidencia del Parlamento contra su antagonista María del Carmen Alva (Acción Popular).

Fuentes congresales refirieron que habrían votos divididos de cada una de las tres bancadas que terminaron por inclinar la balanza en favor del perulibrista.

Una fuente de APP refirió lo siguiente: “Primero votamos en favor de Balcázar, en primera vuelta, y después apoyamos a Alva, en segunda”.

Desde Renovación Popular se mantuvieron firmes al referir que en todo momento se plegaron al voto de María del Carmen Alva, quien apenas consiguió 46 adhesiones.

Cálculos

Cierto o no, las tres agrupaciones en conjunto hacen un total de 42 votos, descontando a los tres ausentes de APP y 3 de Fuerza Popular que no estuvieron en la sesión plenaria. Los ausentes de FP fueron: David Jiménez, Héctor Ventura y María Zeta. Y por APP: Elías Ávalos, Luis Kamiche, Alejandro Soto.

Si, además de esos 42 votos, Alva hubiera recibido el apoyo de Acción Popular (6), de Avanza País (6), Honor y Democracia (4) y No agrupados (2), entonces Alva hubiera conseguido 60 votos.

En el mismo sentido, y contando a los ausentes, si Balcázar hubiera tenido solo el apoyo de Podemos (11), Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (7), Somos Perú (8), Acción Popular (4), Bancada Socialista (5) y un voto del Bloque Democrático Popular (1), solo hubiera conseguido 36 votos.

Por lo tanto, habrían votos divididos con respecto de la segunda vuelta.

Un dato importante es que en esta votación la bancada de Fuerza Popular no mostró sus cédulas de votación como lo hizo, por ejemplo, en comicios pasados.

Las acusaciones de Renovación Popular

Uno tras otro se echó la culpa. Primero comenzó RP el miércoles por la noche tras la elección, al indicar que hubo un pacto del “fujicerronismo”, es decir, una unión entre los fujimoristas y Perú Libre para entregarle la banda presidencial a Balcázar.

Norma Yarrow, vocera de RP, fue la que lanzó esa acusación tras el anuncio de los resultados de la elección congresal. “No hemos pedido ministerios [...] Quiero aclarar que daremos la cara a la población y la defenderemos contra esa izquierda corrupta y estos pactos “fujicerronistas””, enfatizó.

Aseguró que solamente con los No agrupados, Avanza País y Renovación Popular luchan contra “esta izquierda corrupta” y que “vienen hoy a decir que nosotros somos los culpables de lo que haya pasado”.

Indicó que antes de la elección del nuevo presidente “lo advirtió”, al mediodía de ayer, que “Las Viudas y Los Babys estaban de luto”.

En tal sentido, agregó que Fuerza Popular intentó “lavarse la cara, pero fue una mentira total al país”.

Bancada naranja a la ofensiva

Sobre la elección de Balcázar, el partido fujimorista dijo que todo se debió a la irresponsabilidad de Rafael López Aliaga, candidato presidencial, y del partido Renovación Popular.

“Sigue acusándonos irresponsablemente a nosotros de su propia irresponsabilidad, de su patinada, porque creía que con esto (la censura) iba a tener más votos. No, señores, nosotros votamos ayer en contra de la censura y nos mantuvimos firmes”, dijo la congresista Martha Moyano.

Su colega Alejandro Aguinaga cuestionó a Rafael López Aliaga al decir que generó un desequilibrio. “Esta situación inecuánime de esta persona (sic) es lo que ha producido todo ello de llevar nuevamente a los castillistas al gobierno y esperemos, pues, qué va a pasar porque están diciendo que van a indultar al presidente Pedro Castillo”, refirió.

Martha Moyano es congresista de Fuerza Popular (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Alianza para el Progreso

Lejos de un pronunciamiento verbal, la bancada de APP emitió un comunicado oficial el 19 de febrero a las 7:58 de la mañana en el que indicó que la elección de Balcázar no solo es el resultado de una votación interna, “es la consecuencia directa de acuerdos políticos bajo la mesa, donde los votos ocultos de Renovación Popular de Rafael López Aliaga terminaron inclinando la balanza a favor de Perú Libre”.

Aseguró que todo ello terminó “evidenciando la hipocresía de quienes dicen defender principios en público, pero en los hechos facilitan resultados completamente distintos”.

La bancada afirmó que no permitirá ningún intento de indulto ni beneficios para Pedro Castillo ni para Vladimir Cerrón.

Exigió a Balcázar concentrarse exclusivamente en tres tareas urgentes que demanda el país: garantizar elecciones limpias, enfrentar la inseguridad y cuidar las políticas económicas para que no se desestabilice el país.

Hablan los líderes políticos

Desde Huánuco, Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, se pronunció sobre la reciente decisión del Congreso de elegir a Balcázar como presidente de la República.

Al respecto, indicó que “debe salir esta gente” del Congreso porque “son capaces de cualquier cosa para poner a un comunista de presidente”.

A su turno, Keiko Fujimori, candidata presidencial, calificó de “tonto útil” a López Aliaga y su partido RP. Responsabilizó a su contrincante electoral de estar detrás del origen del problema que surgió a raíz de las mociones de censura contra José Jerí, las cuales terminaron por retirarlo del Palacio de Gobierno.

“Hubo más de 70 votos para censurar a Jerí y desde nuestro lado tuvimos una postura firme. Hoy los resultados vemos que son justamente por esa misma irresponsabilidad de parte del señor López Aliaga”, criticó.

Sobre el tema, José Williams, otro aspirante al sillón de Pizarro, por Avanza País, refirió que por “cálculos políticos de ciertas bancadas se perdió una oportunidad de construir un consenso responsable para el país”.

Otro que se pronunció fue el congresista Roberto Chiabra. El candidato presidencial por Unidad Nacional afirmó que a Balcázar no se le pide nada extraordinario, “solamente respetar el proceso electoral”.