Fuerza Popular anunció que no respaldará las mociones de censura contra el presidente del Congreso, José Jerí, al considerar que el país no necesita más confrontación política ni escenarios de inestabilidad.

“No vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre” , señaló la agrupación en un pronunciamiento público.

El partido reconoció que las explicaciones brindadas por José Jerí sobre su actuación y determinadas visitas a locales continúan generando dudas. En ese sentido, consideró necesario que las investigaciones sigan su curso tanto en el Congreso de la República como en el Ministerio Público, a fin de esclarecer los hechos.

Asimismo, Fuerza Popular advirtió que el Perú atraviesa una situación crítica marcada por el avance de la inseguridad ciudadana y la pobreza, por lo que instó a la clase política a dejar las “peleas inútiles” y concentrarse en ordenar el país y atender las principales demandas de la población.

En un comunicado de Fuerza Popular, la organización política subrayó que no actúa bajo especulación electoral y rechazó coincidir con sectores a los que calificó como desestabilizadores. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar su postura si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia de José Jerí en el cargo, asegurando que actuará con la misma responsabilidad y sin cálculos políticos.

Buscan la censura del presidente

Congresistas de distintas bancadas presentaron seis mociones de censura contra el presidente José Jerí, en el contexto de los cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos, a pocos días de que deba presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar explicaciones sobre dichos encuentros.

Las primeras iniciativas fueron impulsadas por Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Elías Varas (Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–Bloque Magisterial), quienes reunieron alrededor de 20 firmas cada una. Posteriormente, el congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, presentó una tercera moción respaldada por 21 parlamentarios de diversas agrupaciones, incluyendo Perú Libre, Acción Popular y Podemos Perú.

A estas se sumaron nuevas mociones promovidas por Edward Málaga, Edwin Martínez y la bancada Renovación Popular, esta última con 24 firmas y el anuncio de buscar un pleno extraordinario. En conjunto, las seis mociones reflejan un creciente frente parlamentario que cuestiona las reuniones no registradas de Jerí con empresarios que mantienen vínculos contractuales con el Estado, por un posible conflicto de intereses.

