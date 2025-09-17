A la moción de censura en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, solo le faltan cuatro firmas para alcanzar las 33 rúbricas que se requieren para ser presentada y sometida a votación en el pleno. Así lo afirmó la congresista Ruth Luque, cuya bancada Bloque Democrático Popular promueve esta acción de control, tras la difusión de un conjunto de audios que comprometen al abogado en un presunto tráfico de influencias.

“Hasta el momento, hay 29 firmas, se requieren 33. Con relación a la moción de censura en contra de Arana hay 10 firmas, que se han recogido. Ojalá que quienes están mostrando su rechazo y su distancia al abuso del poder, lo reflejen con una firma, porque si no, cómo pretenden hacer control político”, manifestó Luque.

En declaraciones a El Comercio, la parlamentaria detalló que la solicitud de destitución en contra del primer ministro solo fue suscrita por parlamentarios de izquierda.

Fuentes de este Diario refirieron que la moción de censura contra Santiváñez ha sido respaldada por el Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, seis parlamentarios de Renovación Popular, un sector de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la parlamentaria Heidy Juárez (Podemos Perú). Agregaron que las agrupaciones del llamado Bloque Democrático, que controla el Congreso, no han firmado.

El programa “Panorama” reveló, el último domingo, un audio del 9 de setiembre del 2024, donde se escucharía al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, interceder ante el entonces titular de Justicia y DD.HH., Eduardo Arana, para que “El Diablo”, un policía sentenciado por sus nexos con la red criminal Los Injertos de K y K, sea trasladado a otro pabellón del penal del Trujillo.

El 16 de julio de 2021, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia en contra de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, a 27 años y siete meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada, a raíz de sus nexos con el brazo de Los Pulpos.

Fuerza Popular iría por la interpelación

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, César Revilla, confirmó que el fujimorismo no ha suscrito ninguna de las dos mociones, porque ellos están a favor de ir a una interpelación en contra de Arana y Santiváñez primero.

“Vamos a ir por la interpelación para que [los ministros] puedan explicar estos audios, y se tiene que ver la veracidad de estos. Todos los funcionarios y personas tienen el derecho a la presunción de inocencia. Sí creemos que deben dar explicaciones”, manifestó.

En declaraciones a este Diario, Revilla dijo que el partido naranja no promoverá la moción de interpelación, sino que respaldará la que otra bancada impulse.

Añadió que si tras la presentación de ambos ministros en la Comisión de Fiscalización, a la que están citados para este miércoles, persisten las dudas y sombras sobre ambos altos funcionarios, el fujimorismo evaluará si promueve o no una moción que para sean llevados antes el pleno.

Al ser consultado sobre las mociones de censura que promueve la izquierda, Revilla respondió que “primero debe permitirse que los ministros involucrados den una explicación”.

El vocero fujimorista dijo que, a diferencia de 2008, cuando los “petroaudios” provocaron la caída del Gabinete de Jorge del Castillo, en la actualidad se debe verificar los audios, porque “hay una inteligencia artificial”.

La postura de Fuerza Popular coincide con una visita que hizo el secretario general de ese partido, Luis Galarreta, a la presidenta Dina Boluarte a Palacio de Gobierno. Según el portal de Transparencia de la Presidencia, la reunión entre ambos se dio el último lunes por una hora y cinco minutos.

Al respecto, Galarreta dijo que se reunió con Boluarte Zegarra en su calidad de vicepresidente del Parlamento Andino, a fin de hablar “exclusivamente” sobre la integración andina y la futura presidencia pro tempore del organismo por parte de Ecuador.

En diálogo con El Comercio, el secretario general de Fuerza Popular también dijo que su agrupación no respaldará las mociones impulsadas por Luque.

“No se ha conversado ese tema [las censuras] en la bancada, aunque todo lo que venga de Luque y congresistas caviares nunca lo hacen por luchar contra la corrupción, sino por algún interés personal o de recuperar el poder que tenía en gobiernos anteriores”, acotó.

En evaluación

Los representantes de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Avanza País indicaron que aún están evaluando una posición sobre la situación de Arana y Santiváñez.

Por ejemplo, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, dijo que en su partido “no tenemos una posición institucional aún” sobre los audios entre el jefe del Gabinete Ministerial y el ministro de Justicia y DD.HH.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, afirmó que “no es responsable” promover una censura de entrada en contra de los ministros sin una etapa previa. “No es algo que nosotros vayamos a hacer”.

En declaraciones a este Diario, Chávez consideró que la grabación revela un presunto tráfico de influencias y amerita una investigación no solo en el Ministerio Público, sino de carácter político en el Congreso.

“Lo primero que hay que hacer es pedirles explicaciones a ambos, llamarlos al Congreso y en base a lo que se escuche, se puede determinar. Hemos escuchado el audio, estamos preocupados, obviamente, por el contenido, pero sí creemos que debemos, por lo menos, quemar etapas y no apresurarnos en ir directamente a una censura”, subrayó.

El portavoz de la bancada de Avanza País, José Williams Zapata, dijo que su agrupación aún no se ha reunido a evaluar una postura conjunta sobre la continuidad de Arana y Santiváñez.

Al ser consultado por El Comercio sobre si el audio entre los dos ministros constituye un presunto delito, Williams Zapata respondió que “obviamente muestra que hay un tráfico de influencias”, pero consideró que se debe de investigar y probar.

“Hay que esperar que dicen las personas que han hablado. Pero esto que ha salido ya le está causando problemas al mismo ministro y debe aclararlo”, expresó.

El expresidente del Congreso sostuvo que, por lo menos, Santiváñez debería valorar si da un paso al costado o no del cargo de ministro de Justicia y DD.HH.

Este Diario intentó comunicarse con los portavoces de Somos Perú, Ana Zegarra y Álex Paredes, pero no respondieron a nuestras llamadas.

El último lunes, el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), calificó el caso de “El Diablo” como “un tema secundario”.

“Para nosotros es un tema secundario en este momento. Lo más importante es hablar del tema de la reforma de pensiones”, dijo a la prensa.

De las seis bancadas que controlan el Congreso en la actualidad, solo la mayoría de tres- Fuerza Popular, Acción Popular y Avanza País- votaron a favor de la censura a Santiváñez del cargo de ministro del Interior por la ola de inseguridad ciudadana. De Alianza para el Progreso, solo respaldaron la destitución dos congresistas, de Somos Perú, uno, y de Perú Libre, nadie.

El Ejecutivo cierra filas

Ni la presidenta Dina Boluarte ni el primer ministro Arana se han referido directamente a los audios de Santiváñez. Pero la mandataria sí ha brindado un gesto de respaldo a la continuidad del jefe del Gabinete Ministerial. Este martes ambos abordaron un helicóptero en Palacio de Gobierno para dirigirse a inaugurar juntos el proyecto Quebrada Huaycoloro, en Lurigancho – Chosica.

Durante su discurso, Boluarte Zegarra lamentó que “algunas voces pequeñas todavía quieran levantar a la población” en contra de “un gobierno que trabaja”. “Hay algunos que quieren malinformar a la población. Este gobierno duela a quien le duela, está dejando obras”, manifestó.

Y antes de presentarse en el Congreso, el ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que el Gabinete Ministerial se mantiene “firme, fuerte y unido”, al ser consultado sobre los cuestionamientos a Arana y Santiváñez.

“Este gobierno y este gabinete está firme, fuerte y unido. Estamos trabajando y atendiendo las demandas de la población y, por supuesto, con mucha sensibilidad social, como lo ha demostrado nuestra presidenta el domingo pasado al declarar la posibilidad de abrir todo lo que significa el retiro de las pensiones”, expresó.

Quero, además, refirió que “no ayuda ninguna moción de censura en esta nueva situación que vive el país”, al detallar que el país vive una etapa de “mayor estabilidad y crecimiento”.

A su turno, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, defendió, una vez más, a Santiváñez, al sostener que existe un ataque sistemático en contra del ministro de Justicia y DD.HH.

“El domingo pasado tres dominicales salieron a atacar al ministro [...] No hay un solo domingo en que no saquen [algo]. Acá hay dos cosas que debemos alertar. O la fiscalía es una coladera de información, todo el mundo tiene acceso a la información reservada, o son los propios fiscales de los casos que están filtrando información”, dijo.

Por su parte, el ministro de Producción, Sergio González, responsabilizó a la prensa de la nueva crisis en el gobierno e incluso consideró que los audios difundidos en los medios se hicieron “de manera ilegítima”.

“Él [Santiváñez] constantemente tiene esa intención [de apoyar investigaciones]. Sin embargo, también es constante este tipo de acciones que se están teniendo, no es casualidad que en todos los medios de manera ilegítima se puedan estar difundiendo este tipo de audios”, opinó.

Las solicitudes que habría hecho, entre agosto y setiembre de 2024, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al en aquel momento titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para favorecer Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, con el traslado a un pabellón de régimen abierto en el penal El Milagro, de Trujillo, no solo se habrían limitado a una llamada.

En la transcripción de un conjunto de audios, atribuidos a Santiváñez, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, este utilizó las citaciones a las sesiones del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno para hablar con Arana, en la actualidad jefe del Gabinete Ministerial, sobre la situación de Salirrosas.