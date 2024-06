Los cambios realizados por la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), al dictamen que impedía que los condenados por homicidio, secuestro, entre otros delitos puedan postular a cargos de elección popular, así como la postura de la izquierda entramparon la votación de la reforma constitucional.

Tras dos horas y media de debate, el pleno del Parlamento aprobó la segunda cuestión previa para que el texto retorne al grupo de trabajo. Si se hubiera aprobado el dictamen, se impediría, por ejemplo, una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros delitos por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005.

Al inicio de la polémica, Moyano, quien mantuvo congelado durante seis meses el referido dictamen, detalló el texto sustitutorio ante el hemiciclo. La congresista fujimorista precisó que solo los sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín no podrán participar de las elecciones, sino hasta después de 10 años de su rehabilitación.

De esta manera, retiró de la lista inicial los delitos de violación sexual, colusión, corrupción de funcionarios, trata de personas, homicidio y secuestro. Precisamente por estos dos últimos, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y las retenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Moyano, incluso, también propuso eliminar los primeros párrafos de los artículos 34 A y 39 A de la Constitución, que en la actualidad restringen a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos a postular y a formar parte de la administración pública. Tras las críticas planteadas desde Acción Popular, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y los no agrupados dio un paso atrás en esta medida.

La parlamentaria de Fuerza Popular, además, dijo que ha soportado “estoicamente” las críticas y los tuits en contra de su labor. “Nosotros hemos logrado reformas, pero estas se logran con consensos”, manifestó.

Esto en referencia al tuit del presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), quien la responsabilizó por la dilatación en la puesta en discusión de la referida reforma a la Carta Magna.

Soto había recibido una carta firmada por congresistas de Renovación Popular, Honor y Democracia, Avanza País, Cambio Democrático-JP, Podemos Perú, Somos Perú, Acción Popular y no agrupados, donde lo exhortaban a someter a debate y votación antes de que concluya la actual legislatura, el 15 de junio, el mencionado dictamen.

El respaldo del bloque de derecha

El nuevo texto sustitutorio planteado por Moyano fue respaldado en el pleno por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.

Por ejemplo, la congresista fujimorista Patricia Juárez refirió que la propuesta de la presidenta de la Comisión de Constitución “recoge los principios fundamentales de nuestra sociedad”. Agregó que no es posible incorporar todo el Código Penal a las restricciones y que solo se ha considerado los ilícitos que “atentan contra el orden democrático”. “Son delitos razonablemente expuestos”, complementó.

A su turno, la portavoz alterna de APP, Lady Camones, saludó que el texto sustitutorio haya recogido en parte los dos proyectos que su bancada presentó sobre el tema. Pidió que en el caso de condenados por terrorismo la restricción para postular e ingresar al Estado sea de 20 años y no de 10.

El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) indicó que la democracia “no puede ser boba” y que el Congreso tiene “un mecanismo para proteger el derecho de todos los peruanos”.

Lee también: Partido de José Luna firma alianza con exaliados de Pedro Castillo y Guillermo Bermejo

Por su parte, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) consideró que el texto propuesto por Moyano “resulta una ley fundamental para nuestro país”. Agregó que hay muchos sentenciados por terrorismo y rebelión que, a pesar de haber cumplido sus penas, no muestran arrepentimiento.

“[Algunos] dicen que si llegan el poder van a fusilar y encarcelar a la gente, el sistema democrático no va a ser tan ingenuo de no protegerse frente a quienes quieren destruirlo”, mencionó en referencia a Antauro Humala.

Incidente y asamblea constituyente

Desde Cambio Democrático-JP, la congresista Susel Paredes indicó que la fórmula planteada por Moyano tenia el objetivo de evitar que los adversarios de la derecha postulen, lo cual consideró “inaceptable”. Ella solicitó que se incorporen los delitos de secuestro, corrupción de funcionarios, entre otros.

A su turno, el parlamentario Jaime Quito (no agrupado) señaló que un sector del Congreso quería imponer la referida reforma constitucional “al caballazo”.

Quito subrayó que si el Congreso desea hacer cambios a la Constitución debe permitir ir hacia “una asamblea constituyente”. “Aquí no [se deben hacer estos cambios], porque no tenemos el respaldo de la ciudadanía, con un 5% [de aprobación] no podemos aprobar normas constitucionales”, sostuvo.

Una postura similar tuvo el congresista Víctor Cutipa, de Cambio Democrático-JP, quien refirió que “es importante y necesario” que la reforma a la Constitución se haga “a través de una asamblea constituyente, porque de esa forma se va a permitir que sea el pueblo que de manera directa decida quiénes conformarán” ese conjunto.

Cutipa criticó que esta “ofensiva” de un sector del Parlamento se realice con “la participación de un partido que llegó a este Congreso enarbolando las banderas del pueblo y que hoy guarda silencio cómplice”, en referencia a Perú Libre.

Desde la izquierda también se plantearon dos solicitudes para que el dictamen retorne a la Comisión de Constitución. La primera fue de Elías Varas (Perú Bicentenario) y la otra de Francis Paredes, actualmente en Podemos Perú, partido aliado de exallegados al expresidente Pedro Castillo, pero que ingresó al Parlamento por Perú Libre.

La cuestión previa de Varas, precisamente, generó incidentes en el pleno, por lo que la sesión tuvo que ser suspendida por casi una hora.

El pedido de Paredes fue aprobado con 89 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones.

Las bancadas de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre, Cambio Democrático-JP y Perú Bicentenario respaldaron el retorno del texto a la Comisión de Constitución.

Tras la decisión, Moyano dijo a la prensa que presentó la propuesta ante el pleno sabiendo que no había consenso para aprobarla. Aseguró que lo hizo por presión mediática.

“¿Qué les dije? Que cuando se va a hacer una reforma, debe haber consenso, y no lo había. Cuando se trata de una reforma, tenemos que ir tocando puertas. Lo que hice fue llevarlo [al pleno] porque dije: Bueno, los medios de comunicación, todo el mundo dice que Moyano no quiere, que Soto no quiere´. Bueno, acá estamos. No era el momento. Ha tenido que volver a comisión”, señaló.

Fuentes de El Comercio precisaron que la Comisión de Constitución no sesionará hasta la próxima legislatura.

Información previa

Horas antes del debate y la votación, congresistas de al menos siete bancadas habían exhortado al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) a resolver el tema antes de que concluya la actual legislatura, el 15 de junio.

Por medio una carta, dirigida a Soto, los representantes de Renovación Popular, Honor y Democracia, Avanza País, Cambio Democrático-JP, Podemos Perú, Somos Perú, Acción Popular y no agrupados recordaron que la referida propuesta de reforma constitucional ya había sido priorizada en la agenda del pleno por la Junta de Portavoces el último martes.

También indicaron que “es deber de la representación nacional defender el sistema democrático”. Agregaron que esto “pasa obligatoriamente por impedir que quienes pretenden destruirlo se sirvan del misma para poder llegar al poder”.

(Foto: El Comercio)

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente del Congreso afirmó que el dictamen que pone candados a las candidaturas a cargos de elección popular “se encuentra en la Comisión de Constitución y en cuarto intermedio, por lo tanto, la única persona habilitada para pedir el debate y aprobación es la presidenta de dicha comisión”.

De esta manera, Soto responsabilizó por la dilatación en la puesta en discusión de la referida reforma a la Carta Magna, que está en cuarto intermedio desde diciembre pasado, a Moyano.

Desde la Mesa Directiva habían señalado que hasta el jueves por la tarde no hubo comunicación entre Soto y Moyano para superar el impasse. Tras el tuit del primero, agregaron que desde la oficina de la fujimorista le señalaron que ya se encontraba “lista” para sacar del cuarto intermedio el dictamen y exponerla en el pleno.

Las mismas fuentes refirieron que se le solicitó al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ser breve en sus respuestas ante pliego interpelatorio que enfrentó. Esto con el fin de que el pleno pueda debatir el dictamen que amplía los impedimentos para postular.

Las bancadas que no firmaron el pedido al presidente del Congreso fueron Perú Libre, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Fuerza Popular y APP.

Posiciones encontradas

Antes de que empiece el debate, solo cuatro de las doce bancadas del Congreso tenían definida una postura sobre el dictamen que incorpora nuevos impedimentos para las postulaciones a cargos de elección popular. Se trata de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Honor y Democracia y Perú Libre. Las tres primeras estaban a favor, mientras la última, en contra.

El resto de bancadas aún no había tenido reuniones para ver si adoptaban una postura colegiada.

La portavoz alterna de APP, Lady Camones, indicó a El Comercio que su agrupación “está a favor de la propuesta”. “Este dictamen tiene dos proyectos que corresponden a Alianza para el Progreso, uno de ellos es mío. Mi propuesta es más amplia en el sentido de que la prohibición sea permanente y no solo por 10 años”, complementó.

(Foto: El Comercio)

Camones, además, sostuvo que el dictamen acumula más de 20 proyectos y que este requiere de “atención urgente para evitar que oscuros personajes que han cumplido sentencias por terrorismo, asesinato, corrupción, narcotráfico, entre otros no puedan postular a ningún cargo de elección popular”.

En declaraciones a la prensa, el congresista Muñante había dicho esperar que se pueda encontrara el “máximo consenso posible” y que las fuerzas políticas pudieran “anteponer los intereses del país sobre los particulares”.

“Es difícil la aprobación [del dictamen], yo me circunscribo a mi proyecto, que hablaba de los delitos contra el orden constitucional y la seguridad nacional, ahí están los sentenciados por terrorismo que hoy han abandonado las cárceles. También está la rebelión, quien ha despreciado la democracia ayer no puede hoy utilizar los caminos democráticos para ser presidente”, manifestó.

A su turno, el portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, había asegurado que su bancada votaría a favor del dictamen, “porque un asesino de policías no puede llegar a la Presidencia”.

En breve diálogo con este Diario, el parlamentario Flavio Cruz, de Perú Libre, dijo que ellos estarían a favor de la norma, “siempre que no sea antiperulibrista, como se pretende configurar con la intención de sacarnos del camino” a las elecciones de 2026 “por los temores [de un sector del Congreso] a una nueva derrota”.

La fórmula planteada por la Comisión de Constitución impedía que los sentenciados por colusión sean candidatos tras 10 años de haber cumplido su pena.

(Foto: El Comercio)

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión, supuestamente cometido en la concesión del Aeródromo Wanka cuando fue gobernador regional de Junín. Por esta condena, se encuentra prófugo desde octubre de 2023.

A su turno, el portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, indicó que su bancada aún no tenía una opinión colegiada sobre la referida propuesta de reforma constitucional.

A título personal, Zeballos indicó que él votaría a favor del dictamen, porque “no podemos permitir que personas inmiscuidas en actos en contra de la patria y la nación pretendan gobernar el país”.

Fuentes cercanas al partido de José Luna Gálvez indicaron que, de los once integrantes de la bancada, siete estaban a favor de la norma que amplía los impedimentos para postular.

En Cambio Democrático-Juntos por el Perú, existen posturas encontradas sobre la iniciativa. Por ejemplo, su portavoz, Sigrid Bazán, dijo a título personal que ella votaría a favor. No obstante, los congresistas Roberto Sánchez y Ruth Luque, de la misma bancada, señalaron que no están a favor. El primero ha tenido acercamientos a Humala Tasso.

Desde el Bloque Magisterial, el parlamentario Óscar Zea señaló que su agrupación todavía no había definido una postura colectiva sobre el dictamen.

A título personal, Zea adelantó que él marcaría a favor, porque los responsables de crímenes contra la Policía Nacional y las FF.AA. no pueden ser candidatos.

“He escuchado a Antauro Humala hablar en la televisión, y este señor parece estar feliz por haber asesinado a nuestros policías, jamás voy a respaldar a estos asesinos, ellos no deben ser autoridades”, acotó.