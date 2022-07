La congresista Gladys Echaíz aseguró que desconocía si en la bancada de Alianza para el Progreso (APP) hubo conversaciones o acuerdos para decidir quiénes serían los candidatos a la Mesa Directiva del Parlamento Nacional para el periodo legislativo 2022-2023.

En declaraciones a El Comercio, indicó que no podría haber tomado la decisión de renunciar a dicho grupo parlamentario en base a hechos que desconocía y que las declaraciones del fundador del partido, César Acuña solo confirman que formó parte de un “tercio excluido”.

“Señores, conforme lo he señalado, no conozco ni he conocido si en APP han habido conversaciones o acuerdos para decidir quiénes serían los candidatos a la Mesa Directiva del Congreso. El vocero no nos comentó, o por lo menos a mí, sobre el particular”, expresó.

“Por tanto, no podría haber tomado una decisión en base a hechos que desconocía. En todo caso, las aseveraciones del ingeniero (César Acuña) sólo confirman que como invitada en la bancada de APP formé parte del tercio excluido, lo cual no es democrático ni respetuoso”, añadió.

Como se recuerda, Acuña Peralta afirmó que la exfiscal de la Nación tomó la decisión de salir de la bancada debido a que no fue propuesta para presidir la Mesa Directiva del Congreso.

En declaraciones a los periodistas desde la ciudad de Trujillo, no descartó que en los próximos días dos legisladores se sumen a su grupo parlamentario, con lo cual APP pasará a tener 14 congresistas.

“[Gladys Echaíz] ha renunciado porque todos los medios la anunciaban como presidenta del Congreso, como APP no la ha propuesto, ha tomado la decisión de salir de la bancada. Lo mismo ha pasado con el congresista [Héctor] Acuña”, expresó.

“Ahora somos una bancada de doce congresistas, mañana posiblemente se incorpora uno más, vamos a ser 13 y el día miércoles la bancada de APP será 14″, agregó el candidato al Gobierno Regional de La Libertad.