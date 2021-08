Conforme a los criterios de Saber más

La exfiscal de la Nación y actual presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Gladys Echaiz, dijo en entrevista con El Comercio, que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, cometió una infracción constitucional al asumir el cargo.

La congresista por Alianza para el Progreso (APP) aseguró que Carrasco viene cumpliendo la función de fiscal y ministro a la vez, pues no existe una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que haya cancelado su título de magistrado del Ministerio Público.

–¿Qué temas serán prioritarios de la Comisión de Justicia?

La comisión recién se ha instalado y probablemente el próximo miércoles tengamos nuestra primera sesión para ver si hay algún proyecto presentado y en todo caso aquello que ha quedado pendiente (del Congreso pasado) que consideremos valioso y necesario para la solución de problemas relacionados con el tema de justicia. Escuché de parte de los integrantes tienen proyectos para mejorar justicia y creo que estamos en la misma línea. También estamos preocupados por la seguridad ciudadana, que está vinculada a diversas instituciones, con investigaciones, con cumplimiento de condenas y el fracaso de la política penitenciaria. Por el otro lado, tendríamos que mirar lo que está pasando en la propia administración; como por ejemplo, las pensiones de la ONP. Vamos a revisar ese tema para devolverle la tranquilidad a las personas de la tercera edad.

–En el Congreso se ha presentado una iniciativa de Perú Libre que propone analizar el fenómeno del ‘lawfare’ o uso del sistema de justicia para la persecución de opositores políticos.

Si lo que quieren que se investigue es la politización de la justicia podríamos conversar desde el punto de vista macro, los datos de uno y otro caso pueden servir para sustentar para un pedido, pero no para interferir o entrar a analizar en el fondo.

–Perú libre también ha presentado otro proyecto para crear una comisión que investigue las llamadas que realizó Vladimiro Montesinos, desde la Base Naval del Callao, durante la segunda vuelta electoral ¿es viable que se vea en el Congreso?

Creo que eso ya está siendo materia de una investigación en la fiscalía ¿no? yo no soy partidaria de duplicar investigaciones, salvo esas investigaciones nos llegue a nosotros la noticia o comunicación oficial de que está alcanzando a funcionarios que gozan de la prerrogativa procesal del antejuicio, en cuyo caso sí correspondería.

–Se ha cuestionado que el fiscal Juan Carrasco asuma como ministro del Interior sin definirse su renuncia ¿Fue regular?

De regular no tiene nada, esto es una infracción constitucional, una infracción a la norma de la Carrera Fiscal y a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Eso ya ha tenido que trabajarse internamente en la Fiscalía y en la Junta Nacional de Justicia.

Pero, como no se le ha aceptado todavía su renuncia, tenemos a un fiscal ministro o ministro fiscal ¿Cuál es el mensaje? No lo sé. Escuché el otro día que el ministro está bien allí, que no pasa nada. Bueno, habría que preguntarle al primer ministro (Guido Bellido) qué tanto van a respetar el orden constitucional, el orden legal y cuál es el orden que nos rige .

–No se ha conocido de ningún pronunciamiento al respecto del Ministerio Público sobre su condición del fiscal...

Bueno, yo he mandado una comunicación a la fiscal de la Nación para que me informe cuál es el estado del pedido de renuncia de este abogado y no he tenido renuncia. También le he pedido a la Junta Nacional de Justicia que informe si es que han abierto de oficio, como lo ha hecho en varios casos, el proceso disciplinario correspondiente. Reiteraremos a ver qué dicen. Si no pues, la Comisión de Justicia tendrá que invitarlo para que personalmente nos explique.

–Se viene recogiendo firmas para presentar una moción de censura contra el ministro Carrasco ¿Usted considera que debe proceder?

Los tiempos son los que vamos a tener que mirar en este momento. No sé qué es lo que diga la mayoría en el Congreso, pero es un tema que indudablemente va a tener que tratarse en su momento y a tomarse la decisión porque sí hay una infracción constitucional. Eso tiene que analizarse, investigarse y tomarse la decisión que legalmente corresponde.

–¿Entonces, sí existe una infracción constitucional?

Desde luego ¿cómo no va a existir? La Constitución prohíbe que los fiscales intervengan en política. Hay incompatibilidad entre la función judicial y la política, los magistrados no pueden actuar en política porque se les está prohibido, no solo por la separación de poderes; sino por la garantía básica y elemental que tiene la Constitución en su artículo 139 sobre la independencia de los órganos del sistema.

La Ley de Carrera Fiscal establece como prohibición no actuar políticamente, no pertenecer a un partido político, no aceptar cargos políticos y también sanciona el hacerlo como una falta muy grave con la sanción de destitución. Entonces, con todo ese conjunto normativo que ratifica la no participación, la sanción, ¿es correcto que una persona así esté de ministro? Cuando se está rompiendo principios básicos y elementales de un estado constitucional de derecho, eso es claro, evidente; que no se quiera ver, no sé por qué ¿no existe otra persona para ocupar ese cargo?

–El ministro Carrasco explicó que él renunció el 28 en un documento enviado a la Fiscalía de la Nación…

Pero la Ley dice que (la renuncia) es vigente cuando es aceptada. La aceptación de la renuncia lo hace la Junta de Fiscales Supremos, que en este momento no está funcionando por falta de quórum. Vamos a suponer que la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) lo asuma, pero no puede porque estaría usurpando funciones de un órgano distinto al de ella. Esa aceptación pasa a la Junta Nacional de Justicia para que se emita la resolución de cancelación de título. El día que se cancela el título el señor deja de ser fiscal. Eso es lo que ha debido de hacer previamente a la incorporación, pero mientras tanto él sigue siendo fiscal . Ahora, si el ministro interpreta la ley en la forma en que lo hace, la pregunta que podemos hacernos es, ¿Así interpretaba las leyes cuando ejercía la función fiscal o estaba en actividad en los casos mismos? La pregunta la dejo en el aire.

–Entonces, hay renuencia del presidente Pedro Castillo de no querer entender que no se han completado algunos pasos legales en el caso del ministro Carrasco?

Eso ya depende de los asesores del presidente Pedro Castillo, que es el ministro de Justicia y de quién se lo propuso técnico y legalmente, el presidente del Consejo de Ministros, que es el que responde por estos casos. El ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros tendrán que responder a esta situación. El presidente es irresponsable, aún cuando penalmente la ley dice que es responsable por el nombramiento ilegal, este lo nombra y lo jura.

–El próximo 26 de agosto el Gabinete irá al Congreso para solicitar el voto de confianza ¿Usted considera que se debe otorgar ese respaldo?

Nosotros pensamos que hay que escucharlo, vamos a ver lo que nos vienen a decir. La confianza, en este caso es al proyecto que traerá, a la política que va a exponer; la confianza no es a las personas. A las personas, luego veremos si son las adecuadas o tienen el perfil para llevar adelante la política que nos expondrán. Veremos qué pasa, en todo caso, será el pleno del Congreso que lo analice y diga si le da o no le da, o se abstiene de pronunciarse.

–¿Cuál es su reflexión sobre el papel que debe cumplir el Congreso?

El actual Congreso, los actuales congresistas han venido con la sana intención de contribuir a la gobernabilidad, de recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones y en quiénes los integran. Dentro de este marco estamos actuando con la serenidad y tranquilidad que se requiere, para no politizar tanto los tema como se hizo en ocasiones anteriores.

El próximo 26 de agosto, Guido Bellido y su gabinete acudirán al Congreso para solicitar el voto de confianza.

